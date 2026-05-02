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校花級女神病逝享壽73歲！丈夫崩潰：沒想過會失去妳啊

中村雅俊、五十嵐淳子因戲結緣。（翻攝自X）中村雅俊、五十嵐淳子因戲結緣。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星五十嵐淳子驚傳在4月28日病逝，享壽73歲。她的丈夫中村雅俊今天（2日）公開愛妻噩耗，直呼這輩子最的幸運就是遇到了妻子，至今難以接受妻子離世的事實。

中村雅俊經紀公司今天發表訃告，宣布中村雅俊的妻子淳子在4月28日因病去世，享壽73歲，葬禮將由親朋好友舉行，並不對外公開，希望外界尊重家屬的隱私，請勿對前往住處或者對家屬獲相關人士進行採訪。

日本朝日電視台報導，中村雅俊的愛妻五十嵐淳子的死訊。（翻攝自朝日電視台）日本朝日電視台報導，中村雅俊的愛妻五十嵐淳子的死訊。（翻攝自朝日電視台）

中村雅俊本人也發聲：「我人生中最大的幸運就是與妻子相遇，我從來沒有想過會失去她，我到現在還無法接受現實。今後我打算一點一點往前看，繼續活下去，現在大家只要靜靜地守護著我就好。」

中村雅俊是有名的「愛妻家」，疼愛五十嵐淳子出名。（翻攝自X）中村雅俊是有名的「愛妻家」，疼愛五十嵐淳子出名。（翻攝自X）

五十嵐淳子在高中時期被星探挖掘，高二時就以藝名五十嵐淳的身分在電視上出道，1975年主演電影《阿寒に果つ》，同一年改名為五十嵐淳子。她在1977年因與中村雅俊合作電視劇《俺たちの勲章》結識，進而交往結婚，生下三女一男，夫妻倆郎才女貌、鶼鰈情深，是演藝圈的模範夫妻。

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