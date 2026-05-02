林逸欣公開10件陪伴父親日常 病榻前拉琴「最後道別」令人心碎

〔記者邱奕欽／台北報導〕才女歌手林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘上月18日凌晨因攝護腺癌末期辭世，享壽73歲。林逸欣細數父親生命最後時光，公開「10件小事」陪伴過程，從日常互動到臨終前病床拉琴，每一幕都成為最深刻的道別，令眾人心碎動容。

林逸欣為了讓病後幾乎足不出戶的父親林春銘重新露出笑容，特地設計各種橋段製造驚喜，包括假裝餐廳併桌的陌生人突擊現身、化身服飾店員介紹新款，甚至像童年被接送般反過來當「專屬司機」，天天接送父親。

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林逸欣也陪爸爸打麻將到桌子壞掉、一起出遊旅行、到海邊踩沙、買幸運彩券、進場看棒球、上山吃三杯雞、元宵節全家猜燈謎，10件看似平凡的日常，如今回望全成為無可取代的最後記憶。此外，林逸欣更在去年8月補辦婚禮，讓父親親手牽她走紅毯，完成心願。

即使病痛纏身，林春銘清醒時仍溫柔安慰女兒「會加油」，直到生命最後一天，林逸欣在病床旁拉起父親最愛的小提琴，父親雖已失去意識仍流下眼淚，她當下才意識到或許是自己不斷鼓勵讓父親撐著不放手，最終在耳邊說出「如果累了，休息也沒關係」，成為父女之間最後的告白。這段從10件小事到臨終琴聲的陪伴過程曝光後，引發網友大量共鳴與不捨。

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