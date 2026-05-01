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娛樂 最新消息

SJ希澈爆健康亮紅燈！宣布暫退11年《認識的哥哥》 首位女班底曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓天團Super Junior團員金希澈健康亮紅燈，確定暫退主持11年的韓綜《認識的哥哥！》JTBC昨（30日）證實他因健康因素將暫離節目，並強調待身體恢復後會再回歸，同時也宣布首位女班底，消息著實讓許多粉絲震驚不捨。

金希澈確定暫退韓綜《認識的哥哥！》逾11年主持棒。（翻攝自韓網）金希澈確定暫退韓綜《認識的哥哥！》逾11年主持棒。（翻攝自韓網）

金希澈自2015年《認識的哥哥》開播以來就是元老班底之一，憑藉犀利直白的發言與強烈個人風格，成為節目靈魂人物，如今確定將在5月2日播出後暫時缺席，等同中斷長達11年的主持歷程。

近來，金希澈行程滿檔，除持續主持多檔節目外，去年8月也隨Super Junior展開「SUPER SHOW 10」世界巡演，一路唱進台北與高雄，直到4月初首爾安可場才正式落幕，密集工作量是否成為他健康亮起紅燈的主因，也讓粉絲們在憂心之餘，也持續關注他的身體狀況。

至於金希澈暫離後的空缺，確定將由出道23年的諧星金信英接棒，她過去5度以來賓身份登上《認識的哥哥》，以靈活反應與節奏掌控備受肯定，此次正式升格固定班底，不僅被看好替節目注入新火花，也成為節目開播以來首位女性固定成員。

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