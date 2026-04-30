《順風婦產科》權五重痛哭！罕病兒遭霸凌送醫：校園暴力殺死父母

〔記者邱奕欽／台北報導〕《順風婦產科》飾演「五中哥」的權五重近日上節目淚揭兒子遭霸凌送醫，直言「校園暴力不只殺死孩子，也殺死父母」，震撼南韓演藝圈，他透露兒子罹患全球僅10幾例的罕見疾病「MIC1」，身心雙重打擊讓人心碎。

權五重（左圖右）的兒子（右圖）罹患發展障礙相關罕見疾病。（組合照，翻攝自IG）

權五重在節目上談及兒子權赫俊的病況，指出「MIC1」甚至不是正式病名，而是基因與蛋白質代號，2014年才被發現，赫俊更是南韓首例，全球僅約10幾名患者。由於病例過少，藥廠缺乏研發誘因，目前無藥可醫，也沒有專門研究團隊，即使現在投入研發，也可能需長達14年才有成果。

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除了病痛折磨，權赫俊在國中時期還曾遭長達1年的校園霸凌，甚至被打到送急診。權五重透露當時曾報警求助，但加害者僅被轉班或轉學，處分輕微，甚至反過來威脅孩子，讓他痛批制度令人心寒，他在節目中情緒潰堤，直言校園暴力帶來的傷害，不只落在孩子身上，也讓父母陷入長期痛苦。

面對幾乎無解的醫療困境，權五重並沒有就此放棄，他主動聯繫全球專家尋求協助，近期更獲美國相關單位關注並進行視訊討論，雖然帶來一線希望，但他仍哽咽表示自己最大的願望，只是希望兒子未來能過上「平凡的人生」。如今，權赫俊也在藝術領域闖出成績，以「全球繪畫作家」身分出道，作品在美國展出並售出10多幅，逐漸走出陰影。

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