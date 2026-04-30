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小哈利影片遭轟噁心 伊能靜怒發聲 直接喊「攻擊我」

「小哈利」庾恩利（左）和好友碳酸拍影片，遭攻擊噁心。（翻攝自微博）「小哈利」庾恩利（左）和好友碳酸拍影片，遭攻擊噁心。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕伊能靜與前夫庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利，近日和好友「碳酸」合拍影片，兩人用吸管從對方嘴裡喝飲料，造到網友攻擊「噁心」。今（30）日伊能靜霸氣出面護子，發文回擊：「有問題是我的問題，麻煩你們攻擊我」。

在影片當中，碳酸用吸管喝杯中的飲料，小哈利則用另一根吸管，從碳酸嘴裡喝飲料。伊能靜指小哈利的影片是展現年輕人間可愛的惡搞，她更強調小哈利的影片都是經過她同意才發布的，因此她認為成年人不要帶著鄙夷的目光看年輕人的行為，成年人就是這樣墨守成規，年輕人才不喜歡老人。

伊能靜（右）和兒子小哈利感情很好。（翻攝自微博）伊能靜（右）和兒子小哈利感情很好。（翻攝自微博）

伊能靜不僅出面護子，還替和小哈利一起拍片的網紅碳酸發聲。外界報導此事時，僅稱小哈利和「女網紅」的影片很噁心，伊能靜說：「她有名字」！伊能靜更指碳酸曾在小哈利剛步入社會、最迷惘的時期陪他走過這段日子，對她和小哈利來說，碳酸是家人，也是小哈利在上海的力量。

伊能靜霸氣書面力挺兒子小哈利及兒子的好友碳酸。（翻攝自微博）伊能靜霸氣書面力挺兒子小哈利及兒子的好友碳酸。（翻攝自微博）

伊能靜更反問：「年輕人有深厚的感情搞笑一下，就要被刻薄的眼光對待嗎？」為了保護兒子，她說：「我是很糟糕的母親，沒有保護好兒子，如果有問題是我的問題，麻煩你們攻擊我」甚至補充：對碳酸無故遭受牽連感到抱歉，謝謝碳酸始終陪伴著小哈利。

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