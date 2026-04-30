愛聽周董五月天歌曲 香港「金童玉女」分手湯令山認：心碎了

〔記者陳慧玲／台北報導〕年僅26歲，歌曲被很多天王天后喜愛的香港鬼才創作歌手湯令山，明（1日）晚將在Zepp New Taipei舉行「心零王子Prince of Nothing」演唱會，另談到，5月會和同公司歌手，天王陳奕迅的女兒陳康堤同台唱英文歌。

湯令山歌曲受到很多天王天后喜愛，5月1日將在台北開唱。（華納音樂提供）

這幾天下雨，湯令山說印象中每次來台灣都剛好下雨，另提到這次來台心情，「比上次開心點，上次沒那麼正面，也算是自己長大一點的證據吧！」在媒體追問下，湯令山認了那時來台心情不好，是因為遭遇情傷。

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過去湯令山曾和香港女歌手Moon tang交往，兩人曾被稱作是「金童玉女」，今湯令山坦言當時「心碎了！」分手一陣子後，他靠著寫歌、打拳運動抒發，「一點點做完歌曲就好一點，寫歌抒發情緒，寫完《跟悲傷結了帳》，就真的結了帳了，當時很心痛，現在好了。」他透露現在有心儀聊得來的女生，但不願多談，也說自己比較害羞，絕對不會主動告白，想說的話都寫進歌裡。

林宥嘉曾翻唱湯令山《去北極忘記你》，湯令山說：「感覺很開心，感恩被看見。」某次林宥嘉去香港演出曾私訊他，可惜當時湯令山不在香港，沒見到面，希望未來有機會合作。另外湯令山也談到，學生時代喜歡聽五月天的歌曲，周杰倫的歌他也聽很多。

湯令山（左）新專輯歌曲都由知名作詞人黃偉文填詞。（華納音樂提供）

湯令山推出新專輯《THE PROTÉGÉ》，並由知名作詞人黃偉文負責為全專輯填詞。湯令山覺得自己充滿幽默感，拍MV也很搞笑，可能有看周星馳電影，多少有影響。

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