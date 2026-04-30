美女主播祈願成真！大甲媽神轎旁採訪「天降神蹟」

〔記者傅茗渝／台北報導〕美女主播何織羽近日宣布正式加入中天新聞陣容，投身媒體界已12年的她，竟自曝當年入行純屬「誤打誤撞」。大學主修歷史系的她，大四曾對前途感到迷惘，笑稱：「那時覺得前途茫茫，歷史系要幹嘛？」沒想到因輔修新聞報名了主播大賽，竟意外開啟了長達十餘年的新聞職涯。

美女主播何織羽轉戰中天。（中天電視提供）

剛加入中天不久，何織羽便迎來職涯初體驗大甲媽祖遶境。出發前她特別到松山慈祐宮祈願，希望能體驗「扛轎」與「鑽轎底」，沒想到願望神速達成！採訪首日，鎮瀾宮轎班人員見她一臉渴望，主動招手：「妳也想要扛嗎？」讓她驚喜跟上隊伍。

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中天主播何織羽大甲媽祖遶境初體驗。（中天電視提供）

除了幸運扛到轎，何織羽更分享了一段逗趣插曲：採訪途中她正苦惱如何穿過黑壓壓的信眾去找同事，轎班人員突然大喊「轎子來了，趴下！」，她隨即順勢跪地趴好，就這樣「陰差陽錯」地完成鑽轎底心願，讓她直呼媽祖婆真的有靈驗。

何織羽如願扛轎、鑽轎底超幸運。（中天電視提供）

雖然圓夢過程驚喜不斷，但工作強度也不容小覷。何織羽透露，中天新聞採全程9小時不間斷紀錄，她負責下午4點到深夜的晚班，除了抓空檔吃飯，幾乎全程都在線上與網友搏感情。她坦言，這種高壓直播非常考驗體力與反應，但看到觀眾不離不棄，甚至大方「抖內」支持，讓她既意外又感動。

面對網路媒體時代的直接與辛辣，何織羽坦言私下個性直率，難免在意網友評價。對此，同台主播好友麥玉潔、林佩潔也以過來人經驗貼心叮嚀：「看到過激留言不要太在意，心平氣和看待。」前輩的指點讓她收益良多。何織羽表示，雖然換了新環境，但能第一手感受到觀眾的支持，讓她更有動力迎接未來的挑戰。

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