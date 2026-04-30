法院認證「馮語婷」是大叔 網紅鳳梨再發聲

「鳳梨」吳泓逸（左）控告粉專「馮語婷」誹謗一案獲勝訴。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸控告粉專馮語婷誹謗，28日由嘉義地院揭曉真相：長期以「新一代女戰神」自居的馮語婷，幕後操作者竟是一名高姓男子，法院因散布不實言論已觸犯「散布文字誹謗罪」及「恐嚇危害安全罪」，但考量其已支付30萬元與鳳梨達成和解，判處拘役50日，緩刑2年，昨（29）日晚間，鳳梨再度發文，盼外界別再將他扯入風波。

昨晚鳳梨發文表示自己耳根子已經清淨好一陣子，真的拜託不要沒事再來打擾，並強調：「女律師之間的戰爭不要再牽扯我，尤其還有案子尚未宣判，真的不要在那邊為了流量又開始胡說八道。」

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鳳梨說，這兩三年來該截圖蒐證的我都已經備妥，到時候待水落石出會一件一件走程序，法律人在民眾心中所建立的威信是該實事求是，而不是成為幫兇來自圓其說，「至於某些人我真的希望你們不要那麼糟糕，先惡意潑髒水、造謠、抹黑別人後，還跑去威脅、恐嚇別人撤告，否則要在網路上公佈別人個資。」

最後鳳梨表示：「我只能說你們真的算喪盡天良，所以老天才會懲罰你們在荒唐的日子裡生了病

，讓你們的身體用一輩子的時間去反省跟受苦；我很不喜歡把話說到沒有餘地，但如果你們要再那麼惡質的話，真的會有更多報應的，期盼能早日回頭是岸。」

案件宣判後，焦點意外轉向曾為馮語婷身分背書的律師李怡貞，由於李怡貞曾在2023年底曬出與馮語婷合照，並力證對方是「如洋娃娃般精緻」的美女，引發外界對其專業判斷的質疑。

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