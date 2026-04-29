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Travis Japan突襲台灣偷留簽名 狂講幹話不管J人P人：我們都是Japanese

Travis Japan七五三掛龍也（前排左起）、松田元太、中村海人，松倉海斗（後排左起）、川島如惠留、吉澤閑也、宮近海斗接受訪問，一度聊到停不下來。（環球音樂提供）Travis Japan七五三掛龍也（前排左起）、松田元太、中村海人，松倉海斗（後排左起）、川島如惠留、吉澤閑也、宮近海斗接受訪問，一度聊到停不下來。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本星達拓男團Travis Japan最近忙於日本巡演，日前他們接受訪問，接受台灣媒體訪問聯繫感情，異口同聲表示最想念的台灣美食是大腸包小腸，而今年他們擔任FAMILY CLUB. STORE大使，也盼能夠再次突襲台北店，松田元太也有意再次偷偷留下簽名，讓粉絲尋寶。

Travis Japan行程滿檔，最近推出全新旅遊實境節目《Travis Japan 到美國放暑假》，此次是由「有牌的」、有考到相關證照的川島如惠留統籌規劃，分成兩組遊歷不同景點。被問到給川島如惠留打幾分？隊長宮近海斗先是笑說：「5分吧！」被吐槽分數給太低，宮近海斗才解釋：「世界上有兩百多的國家，想看川島如惠留能全部規劃一輪。」

宮近海斗強調，因為這次美國行很棒，所以更希望川島如惠留挑戰各地，集點才能獲得滿分，「當川島如惠留規劃完我們在全世界的旅行，他就可以累積到滿分。」川島如惠留笑喊：「制霸各地！」七五三掛龍也也表示：「才正要開始呢！」

提到MBTI，Travis Japan笑說他們是「TJ」。（環球音樂提供）提到MBTI，Travis Japan笑說他們是「TJ」。（環球音樂提供）

提到旅遊，吉澤閑也、川島如惠留、七五三掛龍也、宮近海斗是「規劃型」，中村海人、松田元太、松倉海斗是「看心情」，吉澤閑也、川島如惠留想要多玩幾個景點，事先調查比較不會浪費時間，川島如留也不想要迷路；七五三掛龍也愛吃美食，會先查好好吃的餐廳，想要品嘗當地的好料。宮近海斗則是在規劃的過程中，會越來越期待的類型。

松田元太喜歡冒險，享受每個意外狀況，松倉海斗則笑說：「習慣交給成員規劃！我通常都跟著別人走！」中村海人也有理由，因為如果事前規劃好，卻沒辦法照個行程走，會不開心，不如當場再決定比較放鬆。

記者笑說，這應該就是MBTI中的P人（無規劃）和J人（計畫型）的差別。不過成員們一聽又大歪樓，松田元太笑說：「T和J？」松倉海斗吐槽：「T和J會變成 TJ。」不過部分成員坦言其實並不清楚P人、J人是什麼，可是川島如惠留特別指出吉澤閑也應該是P人，中村海人則無厘頭的說：「J人，你是 Japanese，P人是Pineapple。」

被問到如果節目第二季將來台灣錄製，來過這麼多次的Travis Japan會如何安排呢？川島如惠留希望能夠回訪之前世巡的演唱會地點，或者台北101以及美食行程，「之前七五三掛龍也來出過幾次外景，那些只有七五三掛龍也去過的地方，可以換成別人也去看看。」

Travis Japan擔任2026年度至2027年度的FAMILY CLUB. STORE大使，他們很希望再次來突襲台北店，不過被問到最想買什麼周邊？或者有沒有「如果在店裡有這個的話一定會大賣」的東西？川島如惠留想要每間店面限定的正方形照片，或是限定的真人大小全身立牌，吉澤閑也則自信大喊：「我一直很想出鞋帶的週邊！」認為這一定會賣，雖然成員都同意了，不過目前沒有得到公司許可。

川島如惠留提出，可以出貼紙收集冊，順勢推出專屬的立體貼紙，「可以把松倉海斗的臉做成貼紙，或是看得出中村海人八頭身的全身款貼紙」，松倉海斗也認為這主意不錯，可以出老虎圖案的立體貼紙。結果吉澤閑也一聽突然自卑起來：「你的比較好！鞋帶算了！」松田元太笑說：「那鞋帶下次再考慮。」

最後，去年開始上中文課的吉澤閑也分享，最近學會的中文是「我最喜歡螃蟹」，「因為我們之前去福井的時候一起吃了螃蟹大餐，大家吃得很開心，只有我不能吃，因為太不甘心就學了這句話的中文。」不過他強調自己會念，寫不出來。最後，宮近海斗向台灣粉絲喊話：「Travis Japan還有很多很多值得期待的發展，今後也請多多支持了！先讓我們在這裡說聲謝謝！希望很快可以再直接見到面！」

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