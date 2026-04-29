安芝儇右肩脫臼5公分！右手舉不起來 大巨蛋演出喊卡

安芝儇肩膀脫臼5公分。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員安芝儇，憑藉亮眼外型與活力應援累積高人氣，不過她昨（28）日透過社群平台透露，近期因練舞受傷，健康狀況亮起紅燈，引發粉絲關心。

安芝儇表示，上週在練習過程中就感覺肩膀不適，甚至一度無法抬起右手，經就醫檢查後，確認為右肩脫臼，位移幅度達5公分。醫師評估後建議她必須暫停活動、強制靜養一週。

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然而，本週適逢台鋼雄鷹將於5月1日至3日在台北大巨蛋舉行主場三連戰，對戰中信兄弟，原先安芝儇已準備多段應援表演，期望與球迷近距離互動，如今卻因傷不得不調整計畫。她坦言感到相當遺憾，但仍決定到場支持球隊與粉絲，「雖然不能帶來熱舞，但我不會缺席。」

原本預計與隊友Mingo合作的舞台也因此喊卡，讓她直言難免失落。不過，她仍向經紀公司、球團以及粉絲表達感謝，感性表示在這段時間感受到滿滿支持，「讓我感受到Wing Stars這個大家庭的溫暖」。

最後，安芝儇也強調會積極接受治療，盼望盡快恢復健康重返舞台，「大巨蛋，等我！我們在那裡見 ! 」也讓不少粉絲留言打氣，期待她早日康復。

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