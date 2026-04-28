越禁越想聊 王子公司出手反被吐槽 陳沂一句話太狠

粿王戀經士林地院一審宣判范姜彥豐獲百萬賠償。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊不倫案，士林地院今（28）宣判范姜彥豐獲得全額賠償1百萬元，同時判決書仍依法公開。王子所屬喜鵲娛樂稍早發出聲明，針對此段期間網路上的流言蜚語，已進行蒐證，將採取必要法律行動。網紅陳沂看完聲明後，忍不住問：「這到底在幫王子還是害他啦？」

范姜彥豐（右）指前妻粿粿婚內出軌。（翻攝自臉書）

陳沂發文指王子被法院判決要賠范姜彥豐1百萬，並公開判決書，網友都很期待能看到判決書有什麼內容。她接著說：「結果判決書都還沒看到，王子的經紀公司就急著發聲明警告網友關於這件事最好不要亂傳，有必要公司會採取法律行動」。

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王子所屬喜鵲娛樂稍早發出聲明。（翻攝自IG）

喜鵲娛樂指出，王子對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省，不過聲明也提到，「另外針對此段期間網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，喜鵲娛樂嚴正聲明，相關內容已對當事人名譽及權益造成影響。本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。同時呼籲各界切勿散播或轉傳未經證實之訊息，共同維護良好網路環境與社會秩序」。

陳沂認為「愈不給聊那就愈想聊，這就是人性」，更酸諷「大家都跟王子和粿粿一樣喜歡偷偷來，好好玩欸」。

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