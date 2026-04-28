自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

越禁越想聊 王子公司出手反被吐槽 陳沂一句話太狠

粿王戀經士林地院一審宣判范姜彥豐獲百萬賠償。（翻攝自IG）粿王戀經士林地院一審宣判范姜彥豐獲百萬賠償。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊不倫案，士林地院今（28）宣判范姜彥豐獲得全額賠償1百萬元，同時判決書仍依法公開。王子所屬喜鵲娛樂稍早發出聲明，針對此段期間網路上的流言蜚語，已進行蒐證，將採取必要法律行動。網紅陳沂看完聲明後，忍不住問：「這到底在幫王子還是害他啦？」

范姜彥豐（右）指前妻粿粿婚內出軌。（翻攝自臉書）范姜彥豐（右）指前妻粿粿婚內出軌。（翻攝自臉書）

陳沂發文指王子被法院判決要賠范姜彥豐1百萬，並公開判決書，網友都很期待能看到判決書有什麼內容。她接著說：「結果判決書都還沒看到，王子的經紀公司就急著發聲明警告網友關於這件事最好不要亂傳，有必要公司會採取法律行動」。

王子所屬喜鵲娛樂稍早發出聲明。（翻攝自IG）王子所屬喜鵲娛樂稍早發出聲明。（翻攝自IG）

喜鵲娛樂指出，王子對於司法機關之審理結果表示尊重，並虛心檢視及反省，不過聲明也提到，「另外針對此段期間網路上充斥流傳未經查證之言論、不實訊息及影像內容，喜鵲娛樂嚴正聲明，相關內容已對當事人名譽及權益造成影響。本公司已進行蒐證，並將採取必要之法律行動，以維護當事人及公司之合法權益。同時呼籲各界切勿散播或轉傳未經證實之訊息，共同維護良好網路環境與社會秩序」。

陳沂認為「愈不給聊那就愈想聊，這就是人性」，更酸諷「大家都跟王子和粿粿一樣喜歡偷偷來，好好玩欸」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中