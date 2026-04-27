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娛樂 最新消息

約會看鬼片對象會消失？白安怕怕 音樂祭睡香客大樓Tizzy Bac落跑

Tizzy Bac前源（左起）、惠婷到白安、宇宙人小玉的節目，暢談樂團趣事。（相信音樂提供）Tizzy Bac前源（左起）、惠婷到白安、宇宙人小玉的節目，暢談樂團趣事。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Tizzy Bac 5月9日將在SUB LIVE舉辦「說出我的名字」最終限定場，最近去上宇宙人小玉和白安的Podcast節目《一個路人經過》，分享許多樂團趣事。另外白安去上電台節目，也聊起看鬼片的趣味話題。

小玉與白安談到，認識Tizzy Bac多年，覺得他們始終如一的搖滾態度十分難得，「唯一的改變就是惠婷現在會在台上跳舞了！」另外小玉想起早年參加音樂祭，主辦單位安排所有樂團睡廟宇「香客大樓」大通鋪，打呼聲此起彼落，Tizzy Bac當時嚇到，直接逃離跑去住飯店。成團多年，惠婷說她和前源就像「沒有血緣關係的親人」，已成為彼此生命中不可或缺的存在，Tizzy Bac演唱會購票可洽拓元售票系統。

白安（右）和主持人巫巴克談看鬼片的趣味話題。（巫巴克提供）白安（右）和主持人巫巴克談看鬼片的趣味話題。（巫巴克提供）

白安日前去上教育廣播電台巫巴克主持的節目《Live！聲音實驗現場》，談起新歌《電影類型》，描寫男女初識時那種怦然心動，卻又患得患失的曖昧感。

巫巴克現場提出一套「電影定論」，直言：「兩個人剛認識時看的第一部電影至關重要，因為後續的感情走向，往往會跟電影劇情驚人相似！」這番論點讓白安當場愣住，隨即腦筋急轉彎反問：「那如果第一部是看鬼片怎麼辦？」巫巴克幽默妙回：「那對方可能就像鬼一樣，會突然消失、看不見人影吧！」嚇得白安連忙點頭，表示以後挑選約會電影真的要三思，訪談節目將在今（27日）晚11點在教育廣播電台播出。

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