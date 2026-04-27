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娛樂 星座

4生肖準備迎接「變化」 天王星順行抬頭就能看見轉機

星座專家艾菲爾指出天王星順行，將帶來轉機。（彭博）星座專家艾菲爾指出天王星順行，將帶來轉機。（彭博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕人生要迎來翻頁的時刻了。隨著天王星順行移位，過去反覆拉扯的事，將出現新的出口和方向，加上月亮接近軒轅十四，星座專家艾菲爾指出現在到了「抬頭就能看見轉機」的時候。

宇宙早已替人類鋪好路，有些改變並非突如其來，而是安排好的轉捩點。艾菲爾指出有4個生肖要特別注意，在這段時間，不要把眼光放在表面的動盪，要看見背後隱藏的契機，就是小小的機會，可能帶來大大轉機。

▲狗

屬狗的人近期將迎來生活中的巨大變化，尤其是社交圈與人際關係的動盪。某些熟人可能不適合繼續走同一段路，那些消耗你情緒、讓你感覺疲憊、價值觀與你截然不同的人，就讓他們走吧。

告別舊關係或許讓人捨不得，但很快你就能感覺到，正因清掃了自己的人際關係，才有空間讓新夥伴、新朋友、新伴侶來到身邊。想想哪些人適合留在你的生活圈，展開嶄新的人生地圖吧。

▲龍

這次的天王星順行對屬龍的人來說，就像得到一股被向上推的力量。過去你默默累積力量，但力量從不是從嘴巴裡生長出來，這個時刻正是別人開始看見你、確認你、邀請你的大好時機。注意最近可能發生「身分改變」，工作升職、責任變重、人際關係穩定、從單身到身邊出現伴侶、從獨自作戰到有人並肩同行。

請開始習慣從配角化身為主角，巨大的翻轉剛開始可能讓人感覺辛苦，但隨著愈來愈能適應自己的位置，你將步上更大的舞台。變化未必是失去，反而有可能是人生升級。

▲蛇

對近期改變感受最強的，就是屬蛇的人，尤其是來自環境的變動。天王星順行將打開一條嶄新的道路，搬家、轉職、留學、外派都有可能，而且隨著環境改變，身邊也會出現意想不到的好運。

改變環境可能讓屬蛇的人感到不安，基因中就特別喜歡觀察、布局、確認、充滿安全感的你，請放開心胸感受，如果你願意離開自己的舒適圈，好運才有機會走進你的生命。不要停滯腳步，改變，是打開新的門窗，所有的變化都不是意外，而是宇宙替你鋪好的新道路。

▲猴

天王星順行讓屬猴的人發生思想層面的變化，你會像個突然開竅的人，將原本熟悉的價值觀、判斷力、學習模式全部刷新。過去覺得理所當然的事情，在你眼裡會出現疑慮，你可能覺得過於狹窄了，你想面對更大的世界。

轉變正在提醒你，人生有很多版本，請打開想像力，讓自己接觸新領域、新課程，拓展新人生、新眼界。喜歡觀察的你，可以留意身邊的人說的話，或許就是因為某人的一句話，讓你的想法產生翻天覆地的改變。當你放下舊框架，機會就會用你意想不到的方式蹦出來。

☆民俗說法僅供參考☆

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