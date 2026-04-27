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娛樂 最新消息

選擇救父還是拿一千萬？春風答案超意外

春風（左）在《死亡賭局》中自然演出，讓對手演員大讚是天才演員。（英傑哆影業提供）春風（左）在《死亡賭局》中自然演出，讓對手演員大讚是天才演員。（英傑哆影業提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作電影《死亡賭局》改編震驚全台的「台中死亡一條街」，不只強勢奪下週末國片票房冠軍，還有觀眾表示，原本想看爽片，結果被情緒重擊到很難回神。

男主角「春風」洪瑜鴻演出落魄前職棒投手林勝毅，片中人生跌到谷底，回到家鄉卻發現父親被「明碼標價」，甚至牽扯進一場以「老人性命」為籌碼的地下交易。導演詹淳皓透露，當初給春風的關鍵設定只有一句話：「他就是沒有成功的你。」讓角色瞬間有血有肉。

春風的宣傳操作也超狠，先前一句「這部片還好」，反而成功引爆好奇心，戲院現場直接被粉絲反擊：「哪裡還好？是很好！」甚至不少觀眾直接二刷，越看越發現細節藏很深。

片中「老人互助會」的設定讓不少人背脊發涼，甚至有觀眾現場爆料，自己家鄉真的存在類似組織，「而且參與的人都說不會讓家人加入」，一句話讓全場氣氛瞬間凝結。

電影最狠的一刀是把選擇丟回觀眾身上，當被問到「救父親還是拿一千萬」，春風第一時間竟笑回：「選錢。」但下一秒他又補一句：「如果是我本人，當然救爸爸。」全場笑翻。

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