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張倫碩「科技求子」被批給妻壓力 55歲鍾麗緹揭10年婚辛酸：流言如刀

〔記者李紹綾／台北報導〕55歲鍾麗緹與小12歲的男星張倫碩結婚邁入第10年，這對「姐弟戀」本來就是話題焦點，沒想到最近張倫碩在節目上的「求子宣言」，意外點燃了網友的怒火，直接讓鍾麗緹衝出來幫老公擋槍。

張倫碩「求子宣言」引爆公憤，鍾麗緹發長文擋槍。（翻攝自微博）張倫碩「求子宣言」引爆公憤，鍾麗緹發長文擋槍。（翻攝自微博）

張倫碩最近在節目上坦言，內心並沒有放棄想要「自己親生小孩」的念頭。他直言：「肯定是要有科技的準備和干預，不行我們就收養也沒問題」，這番話一出，網友瞬間炸鍋，紛紛痛批他沒考慮到鍾麗緹已經55歲的高齡風險，質疑他給老婆太大的生子壓力，更有人酸他「消費鍾麗緹」。

面對外界對老公的口誅筆伐，鍾麗緹不躲了，直接在微博發長文力挺張倫碩。她認為老公被大眾誤解、被過度消費，並感性寫下：「十年流言如刀，我們一家人卻始終抱得更緊。被誤解、被攻擊、被消費……我們聽過最難聽的話，也流過最委屈的淚。」她強調外界謠言滿天飛，但真心不會騙人，更向老公與女兒告白：「謝謝你們陪我走過這最艱難的十年。以後無論風浪多大，有你們在，我就什麼都不怕。」字裡行間透出即便全世界反對，她也要守護這段感情的決心。

張倫碩「求子宣言」引爆公憤，鍾麗緹發長文擋槍。（翻攝自微博）張倫碩「求子宣言」引爆公憤，鍾麗緹發長文擋槍。（翻攝自微博）

其實鍾麗緹一直以來都想為張倫碩生個孩子，甚至去年慶祝結婚9週年時，還公開祝福老公「早生貴子」。雖然張倫碩對3位繼女視如己出，連女兒們都改姓張，但「親生骨肉」這道坎似乎依然存在。

網友雖然心疼鍾麗緹，但也紛紛叮嚀：「這年紀人工受孕對身體損傷太大，真的要慎重！」

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