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娛樂 歐美

甜茶失言惹怒影后 莎莉賽隆開嗆AI都能取代你

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（左）失言，引起奧斯卡影后莎莉賽隆不滿。（本報合成圖，法新社）好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（左）失言，引起奧斯卡影后莎莉賽隆不滿。（本報合成圖，法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢男神「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet） 失言風波不斷延燒，且有愈演愈烈之勢。他因貶低歌劇與芭蕾遭受抨擊，現在就連奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）也認為他說錯話，更撂下重話：「再過10年，AI或許就能做提摩西的工作」。

甜茶表示不想去做芭蕾、歌劇這種事，更說現在根本沒人在乎。（法新社）甜茶表示不想去做芭蕾、歌劇這種事，更說現在根本沒人在乎。（法新社）

甜茶先前與奧斯卡影帝馬莫康納對談時，竟脫口而出：「我不想去做芭蕾、歌劇這種事，變成像是說『嘿，把這個東西撐下去吧，現在根本沒人在乎了』。」此話一出，無異拋下震撼彈，還在奧斯卡金像獎投票進入尾聲時，在網路不斷發酵。

這番話激怒了藝術圈人士，演員前輩潔米李寇蒂斯也在社群表達強烈不滿，更讓甜茶在今年的奧斯卡頒獎典禮上成為笑話。

奧斯卡影后莎莉賽隆撂重話說，再過10年或許AI可以取代甜茶的工作。（美聯社）奧斯卡影后莎莉賽隆撂重話說，再過10年或許AI可以取代甜茶的工作。（美聯社）

如今莎莉賽隆也表示不滿，直指AI有可能代替甜茶的工作，卻無法取代一個人在舞台上現場跳舞。她更豪不客氣說：「我們不該去糟蹋其他藝術形式。」

莎莉賽隆近期接受採訪時表示，舞者就像超級英雄，因為他們身體所承受的一切都超乎想像的驚人。她更點名甜茶說，希望有一天會碰到他，並告訴他對芭蕾與歌劇這兩種藝術形式發表了非常輕率的言論。

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