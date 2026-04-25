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娛樂 最新消息

S.H.E合體宣布新團名 Selina遭爆料新身分超狂

S.H.E合體爬山看瀑布，充滿歡樂氣氛。（翻攝自IG）S.H.E合體爬山看瀑布，充滿歡樂氣氛。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕S.H.E感情好，近日「Hebe」田馥甄又和Ella及Selina兩位好姐妹一起爬山、看瀑布，享受大自然美好，之前屢次傳出Selina疑似懷孕要當「二寶媽」，不過這次去爬山行徑，似乎也說明了她並未懷孕，田馥甄也爆料Selina的超狂新身分。

Ella帶了好吃的包子要分享姐妹。（翻攝自IG）Ella帶了好吃的包子要分享姐妹。（翻攝自IG）

田馥甄、Ella及Selina開心在瀑布前自拍合照，田馥甄把照片傳給經紀人，結果對方回她：「瀑布少女團，好青春可愛！」田馥甄開心說：「簡直世間不可多得好夥伴，虛榮的我決定立刻加薪！！！（誤）」儘管S.H.E都已年過40，不過聚在一起就是充滿青春氣息，難怪會被封為「瀑布少女團」。

田馥甄登山造型如少女。（翻攝自IG）田馥甄登山造型如少女。（翻攝自IG）

這次出遊登山，Ella還帶了好吃的包子，但沒想到被Selina澆冷水：「包子帶上山都不熱了，能多好吃？」另外Selina也迷上皮克敏遊戲，田馥甄爆料：「 偷偷公佈Selina皮克敏幫自己取的名稱為『課金女帝』，我和加滑（Ella）聽到笑瘋！」Ella還笑說：「課金女帝這個名字真的太強了！」

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