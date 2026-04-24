陳奕婚姻險爆危機！五分埔千金「臨盆前遇變數」 月中突毀約急求助

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳奕近日鬆口自己的婚姻差點出事，他透露原已安排妻子產後入住月子中心，卻在預產期前約2個月遭業者臨時取消服務，導致計畫全面打亂，他坦言當時壓力大到一度擔心影響婚姻，引爆許多人夫的強烈共鳴。

陳奕（右）與妻子紀曦晨去年11月開心迎接女兒Anorra出生。（翻攝自臉書）

陳奕去年6月與「五分埔成衣千金」紀曦晨結婚，5個月後迎來女兒誕生，原先已為妻子安排產後照護，並多方比較後選定月子中心，未料距離預產期僅剩約2個月時，業者以內部裝潢為由取消服務，讓原本的規劃全數被打亂。更讓陳奕困擾的是，後續聯繫過程一度出現回應中斷，問題難以及時處理。

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面對突發變動，陳奕表示壓力驟增，緊急向親友求助尋找替代方案，並坦言當時情況讓他相當焦慮，甚至擔心影響夫妻關係，「如果沒有解決，可能會被念一輩子...」所幸，最終在朋友協助下，約1週內順利找到新的月子中心，成功化解危機。事件過後，陳奕認為因信任而提前安排工作與生活地點，最終卻因業者取消服務受到影響，他對此表達不滿之餘，也呼籲外界必須提高警覺，別過度依賴口頭約定。

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