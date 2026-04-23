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被嗆37歲還在跳？ 筠熹怒嗆酸民「再吵放狗咬人」

酸民針對筠熹的年紀吐槽，讓筠熹發聲：「放狗咬人」。（資料照，樂天桃猿提供）酸民針對筠熹的年紀吐槽，讓筠熹發聲：「放狗咬人」。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職啦啦隊再爆爭議，樂天桃猿「Rakuten Girls」釋出徵選消息，意外掀起一場年齡論戰，現役成員筠熹直接被點名開酸，戰火瞬間延燒。隨著新一波徵選開跑，有網友語帶嘲諷指出，現在報名的幾乎都是西元2000年後出生的年輕女孩，卻還有1980年代出生的成員仍在場上應援，明顯針對37歲的筠熹開刀，甚至質疑與年輕人同台「能看嗎」。今（23）日筠熹忍不住親上火線反擊，表示要放狗咬人。

筠熹不明白年紀大為什麼不能跳啦啦隊？（資料照，樂天桃猿提供）筠熹不明白年紀大為什麼不能跳啦啦隊？（資料照，樂天桃猿提供）

筠熹發文回擊，認為什麼年代了還一堆人用年紀攻擊人，她甚至放重話：「請多多愛護我們，不要再用舊觀念的話題在現代刷存在感了，再吵就放狗咬人」。她進一步指出：「我不明白年紀大為什麼不能跳啦啦隊，我不明白年紀大為什麼不能幫年輕球員應援，更不明白為什麼老是要用年紀去定義一個人」。

筠熹希望大家不要活在舊觀念中，年紀並非代表一切。（翻攝自IG）筠熹希望大家不要活在舊觀念中，年紀並非代表一切。（翻攝自IG）

另外，筠熹補充，如果跳不動、體力有落差、表現不好，不需要酸民在網路帶風向，啦啦隊自然會淘汰跟不上的成員。她也希望大家不要活在舊觀念中，年紀並非代表一切。

筠熹強調「出錢請我們來應援的球團們都沒說話了，沒出錢甚至可能連周邊支持都沒支持的，其實就沒你什麼事了，不要一直用年紀在那邊攻擊別人找同溫層」。

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