麋先生開唱倒數「黃牛票漲10倍」！超大馬戲帳蓬引爆打卡潮

麋先生南下高雄親自前往演唱會場勘。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲樂團麋先生「大馬戲團 CircUs Max」2026馬戲團運動嘉年華進入最後倒數，六場門票皆已搶購一空，許多歌迷崩潰哀嚎買不到票，網路上竟出現黃牛票漫天喊價，有粉絲喊出10倍搶票，對此麋先生急忙呼籲，千萬別購買、以免被詐騙。

這次在高雄震撼搭設超巨大馬戲帳篷，超夢幻造型吸引高雄市民爭相「朝聖」打卡，親眼見證馬戲團帳篷逐漸成形，震撼視覺引爆社群打卡潮，現場畫面與影片迅速洗版，讓演唱會的期待值再度炸上新高點。

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馬戲團帳篷吸睛，引爆社群打卡潮。（相信音樂提供）

五位團員日前特地南下高雄，親自前往演唱會場地進行場勘，搶先感受這座正在搭建中的「大馬戲團」。站在仍在趕工的工地現場，團員難掩興奮之情直呼：「已經很感動了！雖然現在還在搭建，但那種期待感已經很強烈，很想知道幾天後看到完整成品的心情，應該會非常激動。希望等演唱會正式開始時，為期兩週的演出，大家都可以一起玩得很開心。」

而在實際走訪場地時，鼓手逸凡更靈機一動，號召大家一起玩近期正夯的手遊《皮克敏》，他笑說：「因為場地夠大，不只可以走路探索，還可以種花、打蘑菇，大家當天可以提早來現場走一走，順便一起玩皮克敏！」

麋先生南下高雄親自前往演唱會場勘。（相信音樂提供）

除了場地話題不斷，麋先生也同步曝光全新周邊，延續大馬戲團視覺美學，件件設計感十足，包括手燈底座、運動外套、一卡通等，歌迷直呼「根本不讓人存錢」。而隨著演唱會表演內容曝光倒數，告五人日前在直播中許願的「跳火圈」是否真的會出現？又或是馬戲團經典的「空中吊環」真的會搬上舞台？各種討論讓歌迷的期待值也被拉到最高最滿。

而對於仍未搶到票、卻不願缺席的歌迷，主辦單位也宣佈最後釋票及加開「嗜愛動物RING視線遮蔽座區」

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