袁惟仁走了2個月…陸元琪一句「祂留給我很棒的孩子」逼哭人

袁惟仁（左）與陸元琪曾有過一段14年婚姻。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕袁惟仁病逝滿2個月後，前妻陸元琪面對外界義憤填膺的激動言論，沒有順勢附和，反而溫柔回應「祂不會下地獄的，因為祂留了2個很棒的孩子給我。」一段短短文字，不僅替已故的袁惟仁留住最後的體面，也讓外界重新看見陸元琪的態度與情感。

袁惟仁今年2月病逝，享壽59歲，臥床長達8年後畫下人生句點；陸元琪日前低調現身告別式送別，身形明顯消瘦、神情憔悴，隨後也在社群發文抒發心情，強調「我真的都放下了」。爾後，陸元琪分享袁惟仁墓碑照片，透露帶著孩子到北海岸探望5位已離世的親人，簡單一句「嗨…祢們都好嗎？」流露思念。

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然而，留言區出現不少網友為她抱屈，甚至直言希望袁惟仁「下地獄反省」，語氣相當激烈。對此，陸元琪選擇親自回應，「不要為了我造口業嚕。」並以溫柔口吻補上一句「祂留了2個很棒的孩子給我唷！」將焦點回到孩子與曾經的家庭連結，然而這番話讓大量網友們深受感動，「姐真的好溫柔～格局太高」、「是真正的放下了，好感人！」、「眼淚不自覺留下來，好輕好柔好動人。」也讓這段過往婚姻在句點之後，多了一層溫和收束。

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