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娛樂 最新消息

85歲資深戲骨急當阿祖 祭出100萬求7孫結婚全失敗

上官鳴今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）上官鳴今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕85歲的資深戲骨上官鳴今（20日）出席大愛劇《臥龍好歲月》首映記者會，他在劇中挑戰102歲人瑞。雖然演的是百歲老人，但上官鳴「腦袋清楚、台詞流利」的功力，讓後輩伊正激動直呼：「跟前輩對戲是福分！」

上官鳴自嘲這輩子都在演長輩：「我未老先衰，我30幾歲就演他們的爸爸，他們演男女主角，我演老頭。」甚至連製作人陳秋燕、石峰、蘇明明都在戲裡當過他的小孩。這回接演長壽人瑞，他的原則很簡單：「聽導演的，接受導演的指導，不要太累就好了。」

上官鳴雖然心臟有些狀況，但他心態相當豁達。（記者潘少棠攝）上官鳴雖然心臟有些狀況，但他心態相當豁達。（記者潘少棠攝）

對於身體狀況，上官鳴非常聽話，絕對是醫生的模範病人。他固定每3個月做生化檢查、每半年做例行身體健康檢查，雖然心臟有些狀況，但他心態相當豁達：「心臟有問題，要長期接受治療，要吃藥，醫生叫我吃我就吃。」他平時作息規律，晚上11點睡、早上6點起床，還會去公園跟老友聊天、運動。被問到會不會打麻將練腦？他笑說：「沒打牌。」私下就是跟著兒子、孫子看電視，連看不懂的韓劇也能跟著「加減看」。

最讓上官鳴頭大的不是健康，而是孫子們的終身大事，他自曝50幾歲就當「導護阿公」，一路守護7個孫子到國小畢業，現在大孫都30歲了，卻連一個想結婚的都沒有。上官鳴無奈說：「他們不結婚，我能怎麼辦？」為了早日當「阿祖」，他甚至祭出重賞：「第一個結婚的要給100萬。」無奈孫子們完全不為所動，獎金至今發不出去。

伊正透露，年輕時在華視雖曾與上官鳴同劇，但只是擦肩而過，這次終於能近距離對戲。他盛讚上官鳴記台詞的功力是一流的，連蘇明明也認證上官鳴腦袋轉得快，上官鳴聽到讚美還幽默回酸：「吹牛啦！」引起全場大笑。

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