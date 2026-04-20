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娛樂 電影

10天破億太狂！《愛在每一天》揭分手最痛真相

〔記者鍾志均／綜合報導〕菲律賓愛情片《愛在每一天》（The Loved One）才上映10天就狂掃破億票房，直接晉升今年最猛「催淚核彈」。

《愛在每一天》晉升今年最猛「催淚核彈」。（希望影視提供）《愛在每一天》晉升今年最猛「催淚核彈」。（希望影視提供）

該片由安妮柯蒂斯、耶利哥羅薩雷斯這對相隔17年再度同台的高人氣組合領銜，光是卡司曝光就掀起一波討論熱潮，上映後更是口碑、票房雙炸，連在台菲律賓觀眾都忍不住狂敲碗：「台灣到底什麼時候上？」

故事從一場咖啡廳重逢展開，像打開一個塵封的記憶盒，兩人回頭檢視那段長達10年的愛情，從怦然心動、日常相伴到逐漸產生裂痕的過程，全都被攤在陽光下。

最讓人玩味的是，這部片原本只從「愛的人」視角出發，卻在拍攝過程中被安妮柯蒂斯大膽翻轉，她主動提出加入「被愛的人」的觀點，讓整段關係不再只有單一說法，反而更像現實中分手後的「雙方版本」，真實到讓人不敢直視。

《愛在每一天》正式海報。（希望影視提供）《愛在每一天》正式海報。（希望影視提供）

除了劇情引爆共鳴，電影的「氛圍感」也玩得很滿。片中關鍵場景咖啡廳，直接在台北復刻成實體打卡點，與「隅咖啡」合作推出期間限定劇照展，不只牆上滿滿電影畫面，還附贈金句小卡，連甜點提拉米蘇都能吃出戀愛與分手的情緒層次，讓觀眾還沒進戲院就先「入戲」。

音樂更是情緒加乘的關鍵，主題曲《Multo》由菲律賓人氣樂團演唱，不只打進Billboard Global 200，也在串流平台衝出亮眼成績，搭配電影中愛與失去的氛圍，被不少觀眾形容是「聽到就會想起前任」的危險旋律。

《愛在每一天》於4月24日在台上映。

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