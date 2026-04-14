《逐玉》張凌赫遭虧「粉底液將軍」 慶功宴哽咽：行業太艱難

張凌赫（右）主演《逐玉》，遭虧「粉底液將軍」捲入審美風波；左為田曦薇。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國戲劇男神張凌赫因主演《逐玉》爆紅，卻也因「粉底液將軍」爭議捲入審美風波，他昨（13日）出席慶功宴時一度哽咽致詞，坦言近年行業艱難，「《逐玉》的誕生，其實給了我自己一些信心...」肺腑之言掀起外界關注。

張凌赫在《逐玉》中的將軍造型因妝感過重，被網友戲稱為「粉底液將軍」，甚至引來中國官方點名批評，提出「杜絕顏值崇拜、避免流量依賴、屏棄畸形審美、轉向劇本中心制」等4點要求，讓該劇話題持續延燒。在慶功宴上，張凌赫上台致詞時一度哽咽，形容《逐玉》是「一部很難得的戲」，同時也感嘆「大家都知道這2年行業還是挺艱難的...」。

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張凌赫哽咽表示《逐玉》的誕生，是有可能讓長劇再興起一波風潮，吸引更多觀眾進入到長劇市場，「其實給了我自己，也給了所有老闆、平台、觀眾一些信心...」回憶拍攝過程，他坦言至今難忘，無論是辛苦的戰爭場面，或與田曦薇的感情戲，都讓自己情緒起伏強烈，「那段日子真的是一會兒開心、一會兒哭泣」，直言是一段充滿真情實感的時光，也成為心中難以取代的回憶。

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