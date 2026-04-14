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娛樂 最新消息

唱艾成遺作哽咽了！王瞳今年滿40歲 曝艾成爸勸她「找人照顧」

王瞳最近重心都在照顧16歲的愛犬。（網紅與善的距離提供）王瞳最近重心都在照顧16歲的愛犬。（網紅與善的距離提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕王瞳擔任公益實境節目《網紅與善的距離》第二集的節目主持人，今（14）日帶著霸氣樂團出席網紅見面會，這次與導演伍宗德合作，為了公益無酬主持。稍早樂團登台演唱，王瞳唱《永遠》時想起亡夫艾成一度哽咽，受訪透露與艾成家人相處往事。

王瞳坦言唱歌時想起了艾成，情緒難免受到牽動。艾成2022年8月離世後王瞳感情空窗至今，提到一直有跟艾成家人保持聯絡，也憶起當年艾成離開的第一年，王瞳到古晉與艾成爸媽相聚，木訥的艾成爸爸感性地喊著「阿瞳」，跟王瞳說艾成已經完成他的人生，要王瞳放下、繼續生活，找個人陪。

王瞳為了愛犬特地在林口租房子，方便拍戲空檔隨時回去看顧。（記者王文麟攝）王瞳為了愛犬特地在林口租房子，方便拍戲空檔隨時回去看顧。（記者王文麟攝）

王瞳今年就要滿40歲，她也感慨時間飛逝，最近她的生活重心全在照顧狗狗，由於毛孩需要看護等級的照料，跌倒了沒法自己起來，也會失禁，為了牠，王瞳特地在林口租房子，方便拍戲空檔隨時回去看顧。雖然生活步調轉變，但「霸氣樂團」的創作並未停歇，4／20將前往台中表演，預計年中發行輕搖滾新歌。

對於接下主持挑戰，王瞳坦言內心感到「戰兢恐懼」。（記者王文麟攝）對於接下主持挑戰，王瞳坦言內心感到「戰兢恐懼」。（記者王文麟攝）

對於接下主持挑戰，王瞳坦言內心感到「戰兢恐懼」。因為網紅都很年輕、步調極快，最近自己跟室友美樂同住後，更發現彼此竟然有代溝，對方完全不知道我們那個年代的歌手，說話的話題也差很多。這讓她一度害怕自己不足，甚至懷疑自己做不好主持人的工作，因此隨時讓自己保持在準備好的狀態。她也笑稱，如果讓自己當網紅，會想挑戰「生活智慧王」，因為她非常擅長收納與看食譜，還能幫室友把東西整理得井然有序。

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