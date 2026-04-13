朱宇謀被告性侵未遂！W女星控他「脫褲露鳥」露骨惡行曝光

朱宇謀遭控兩度性侵未遂，露骨惡行曝光。（中天綜合台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀桃色醜聞越演越烈。繼前女友林倪安於8日召開記者會，痛批其私生活淫亂、施暴及隨身攜帶保險套等渣男行徑，朱宇謀隨即全盤否認並採取法律行動，但現在已有受害者正式訴諸法律。

林倪安律師早前強調所述均屬事實，其經紀人更怒斥朱宇謀說謊且毫無悔意，預告未來將有更多受害者女星出面召開記者會並提告，力求真相大白。今傳出有Ｗ姓女星指控曾遭朱宇謀性侵未遂多達兩次。

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林倪安痛批朱宇謀私生活淫亂。（記者胡舜翔攝）

據《鏡週刊》報導，Ｗ姓女星表示其中一次發生在眾人聚會喝酒後，朱宇謀趁女方因酒醉躺在沙發休息、旁人陸續離開之際，竟突然靠近並脫掉褲子露出生殖器企圖不軌，嚇得女方當場喝斥要他離開。Ｗ姓女星已於4月10日下午在市議員協助下，前往婦幼大隊正式報案提告。

受害者Ｗ女星表示，由於全案已進入偵查階段，細節不便多談，但她因心理陰影深重，目前需長期求診精神科並飽受失眠之苦，在父母的鼓勵下才決定站出來。

針對指控，朱宇謀尚未出面回應。

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