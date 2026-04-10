金鐘女配變「最美香燈腳」 廖梨伶出發法國前先衝白沙屯：上半年人生的大事

〔記者李紹綾／台北報導〕廖梨伶2018年以《外鄉女-第三力量》拿下金鐘53迷你劇女配角獎，她近來在大愛劇《以身相許》飾演行政職人「林姿伶」，將一位在生死交界處守護醫學尊嚴的靈魂職人，詮釋得入木三分。戲裡的她，是醫學中心最穩定的力量；戲外的她，則是一位擅長透過「行走」與「等待的時間」來淬鍊生命質感的都會女性。

廖梨伶（左）在《以身相許》於器械醫材室中觀看董季鑫（右）專注修理醫療器材。（大愛電視提供）

廖梨伶在《以身相許》遇地震，跑進醫材室確保貴重物品不會損壞。（大愛電視提供）

身為專業演員，廖梨伶對於生活有一套獨特的哲學。她認為「演員的工作本質就是一直等待的」，而如何應對等待，決定了生命的厚度，「我覺得好像是拍戲或每一次演出時，慢慢去跟它找到一個比較平衡的方式」。對她而言，走路是演藝壓力的一種「切換儀式」。長時間處於高壓的演藝工作或角色揣摩後，她習慣透過行走來重整自我「因為我覺得有時候腦袋跑太久了，走路可以讓意識慢慢回到身體」。

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廖梨伶出席《以身相許》慈濟大學醫學院感恩特映會。（大愛電視提供）

為了更徹底地沉澱心靈，廖梨伶決定挑戰自我，前往法國進行為期38天的朝聖獨旅。這不僅是一場體力的考驗，更是一場遲來的願望圓滿。她透露「一直以來都想完成的願望，遲遲裹足不前，直到買下機票，一切就開始啟動」。準備獨旅的過程就像接演一個角色一樣，開始前都要做很多準備，讓一切到位。

廖梨伶出席《以身相許》慈濟大學醫學院感恩特映會。（大愛電視提供）

為了這趟跨國朝聖，廖梨伶早已展開一系列「極限職人」般的練腳力計畫。首先是在都會中漫遊，從芝山站住家，花了3小時步行到板橋赴約。還有山林中的淬鍊，挑戰台北大縱走段落，並登上七星山，以及東台灣長征，她在台東旅程中，選擇從台東火車站步行10公里到初鹿。

廖梨伶最近更決定出發法國前，參加人生第一次的白沙屯媽祖進香，要跟著隊伍走幾天。對她而言，這些行走不只是體能訓練，更是心靈的暖身，她帥氣說：「今年上半年人生的大事，就是朝聖之旅跟白沙屯。」

廖梨伶（左）出席《以身相許》慈濟大學醫學院感恩特映會，與劇中飾演的原型人物林姿伶（右）合照。（大愛電視提供）

除了走路，廖梨伶還有一個興趣，也是她紓壓殺時間的方式，就是「編織」。與編織的緣分是她多年前在花蓮拍戲時，因為休息時間長且閒來無事，騎腳踏車經過一間毛線店，便立刻買了毛線開始編織。在慈濟大學拍攝《以身相許》的過程中，利用拍戲空檔「勾」好了她第一件毛線外套，還有她的第一個「口金包」也是在花蓮編織完成的。對她而言，編織與走路一樣，都是一種「切換的過程」。當腦袋因為背劇本或思考角色跑得太久、太累時，透過手部的編織動作，可以讓意識慢慢回到身體上，達到舒壓與放鬆的效果。

導演徐輔軍（右二起）、製作人徐國倫、演員廖梨伶出席《以身相許》慈濟大學感恩特映會。（大愛電視提供）

導演徐輔軍（左起）、製作人徐國倫、演員廖梨伶出席《以身相許》慈濟大學感恩特映會。（大愛電視提供）

大愛劇《以身相許》現正熱播中，週一至週五晚間8點於大愛頻道以及大愛劇場YouTube頻道播出。

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