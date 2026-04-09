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華語片全槓龜！三日片衝入坎城影展主競賽 綾瀨遙、松隆子有望爭后

第79屆坎城影展今日宣佈片單。（翻攝自臉書）第79屆坎城影展今日宣佈片單。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕2026年第79屆坎城影展今（9）日宣佈片單，濱口竜介、是枝裕和、深田晃司三位日本大導執導日片衝進主競賽，華語片全數槓龜，將和阿莫多瓦、羅泓軫等名導展開競逐。

松隆子首度和導演深田晃司合作《凪日記》入圍主競賽。（翻攝自X）松隆子首度和導演深田晃司合作《凪日記》入圍主競賽。（翻攝自X）

《凪日記》（Nagi Notes）由曾執導《臨淵而慄》、《還有愛的日子》的國際名導深田晃司擔任導演與編劇，並由實力派女星松隆子領銜主演，其他演員還包括石橋靜河、松山研一、藤原聖等，是深田晃司首部晉級坎城影展主競賽的電影。

該片靈感源自劇作家平田織佐的獲獎作《東京筆記》，劇情描述兩位女藝術家（松隆子、石橋靜河）因創作相遇、相知的故事。電影歷時9年籌製，最後選定在岡山縣凪町一家非常美麗的美術館完成拍攝。由於該片是松隆子與深田晃司的首次合作，在日本受到高度關注，被視為2026年影壇重磅作品，預計九月在日本上映。

此外，由《屍速列車》導演延尚昊執導，全智賢、池昌旭主演喪屍片《群體》也入圍午夜展映單元，還有黑澤清新片《黑牢城》則是入選坎城首映單元，該片由本木雅弘、小田切讓演出，改編自米澤穗信同名小說，這也是黑澤清首次挑戰時代劇作品。。

本屆評審團主席由南韓導演朴贊郁擔任，第79屆坎城影展將於2026年5月12日至5月23日舉行。

濱口竜介導演新片《忽然》入圍主競賽。（翻攝自X）濱口竜介導演新片《忽然》入圍主競賽。（翻攝自X）

主競賽單元（片名多為暫譯）：

《溫柔的怪物》，瑪麗克魯澤導演，蕾雅瑟杜、凱薩琳丹妮芙主演。

《希望》，羅泓軫導演，黃政民、趙寅成、鄭浩妍、麥克法斯賓達、艾莉西亞維坎德主演。

《峽灣》，克里斯汀蒙久導演，塞巴斯汀史坦、雷娜特賴因斯夫主演。

《祖國》，帕威帕利科斯基導演，桑德拉惠勒、奧古斯特迪爾主演。

《所愛之人》，羅德里戈索羅戈延導演，哈維爾巴登、維多利亞倫戈主演。

《彌諾陶洛斯》，安德烈薩金塞夫導演，阿納托利·比利、安東利特維諾夫主演。

《穆朗》，拉斯洛奈邁施導演，吉爾勒盧什、拉斯艾丁格主演。

《夜之寓言》，蕾雅梅西斯導演，阿弗西婭埃爾奇、巴斯蒂安布永、莫妮卡貝魯奇主演。

《我們的救贖》，伊曼紐爾·馬黑導演，斯萬阿勞德、桑德琳琪柏蘭主演。

《忽然》，濱口竜介導演，維爾日妮·艾菲拉、岡本多緒主演。

《盒子裡的羊》，是枝裕和導演，綾瀨遙、大悟、桑木裡夢主演。

凪日記》，深田晃司導演，松隆子、石橋靜河、松山研一主演。

《嘉朗絲》，珍妮·里導演，阿黛爾艾克薩勒霍布洛斯主演。

《未知》，亞瑟·阿拉里導演，蕾雅·賽杜、尼爾斯·施奈德主演。

《嚮往的冒險》，瓦萊斯卡·葛里塞巴赫導演，Yana Radeva、Syuleyman Alilov Letifov主演。

《懦夫》，盧卡斯·東特導演。

《平行故事》，阿斯哈法哈蒂導演，伊莎貝雨蓓、維爾日妮·艾菲拉、文森卡索、皮耶尼內、亞當貝薩、凱薩琳德納芙主演。

《黑球》，哈維爾安布羅西、哈維爾卡爾沃導演，葛倫克蘿絲、潘妮洛普克魯茲主演。

《一個女人的生活》，夏琳布儒瓦塔凱導演，蕾雅德呂蓋主演。

《我愛的男人》，艾拉薩克斯導演，雷米馬利克、蕾貝卡霍爾主演。

《苦澀的耶誕節》，佩德羅阿莫多瓦導演，芭芭拉藍妮、李奧納多史巴拉格利亞主演。

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