NBA、NHL都來了！ESPN登陸Disney+ 未來一年上千場賽事開看

〔記者許世穎／綜合報導〕為擴大全球體育內容版圖，ESPN 攜手Disney+ 宣布，正式於歐洲及部分亞太市場推出「ESPN on Disney+」，服務範圍涵蓋兩大區域共 53 個國家與地區。隨著此次布局，ESPN 透過 Disney+ 平台已進一步觸及全球近 100 個市場。

此次擴張也強化 Disney+ 在體育內容領域的佈局。在歐洲市場，平台持續累積國際級體育內容實力；而在亞太地區，包括日本、韓國、新加坡、台灣與香港等地，首波將導入精選 ESPN 英語體育節目。訂戶可透過單一 App，即時收看體育賽事直播、棚內節目及相關影像內容，同時也能享有原有的娛樂與親子節目。

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Disney+ 正式於歐洲及部分亞太市場推出「ESPN on Disney+」。（Disney+ 提供）

Disney+ 總裁艾莉莎鮑恩表示，體育直播與相關內容已成為平台不可或缺的一環，此次合作將進一步滿足體育迷需求，並持續拓展全球在地轉播版圖。ESPN 全球體育與人才辦公室負責人佛萊迪羅隆也指出，透過 Disney+ 的成長動能，ESPN 能更有效延伸內容觸角，深化與全球觀眾的連結。

內容方面，ESPN on Disney+ 將依市場分階段上線，預計未來一年內擴展至數千場賽事，涵蓋多元運動類型。包括自 2026–27 賽季起的 NBA 與 NHL 賽事轉播，以及 NCAA錦標賽（三月瘋）在內的大學體育賽事，另有大學籃球、美式足球及季後賽（含 bowl games）等內容。此外，還將涵蓋 Little League World Series 與 Savannah Bananas 等特色賽事。

除了賽事直播，訂戶也能觀賞 ESPN 知名紀錄片系列 30 for 30，以及包括足球新聞節目 ESPN FC 在內的棚內節目與多元影像內容。

目前，ESPN on Disney+ 已於美國、拉丁美洲、加勒比海地區、澳洲與紐西蘭等地提供服務。整體而言，ESPN 在全球 130 個國家與地區擁有 50 個有線頻道，同時也是全球數位與社群影響力最大的體育品牌之一，每月平均觸及超過 5.17 億名不重複用戶，持續鞏固其市場領先地位。

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