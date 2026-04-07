小S回來了！闖台北101辦公室「開撕董事長」 賈永婕崩潰：有一半被緊急消音

小S（前排右）與台北101董事長賈永婕（前排左）交情深厚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣回歸與派翠克領軍的節目《小姐不熙娣》收視開紅盤，節目今（7日）晚10時將乘勝追擊播出「台北101外景特輯」，小S直闖閨蜜賈永婕的辦公室互相開撕。對此，賈永婕自嘲直指與小S同框會讓「智力、理智瞬間消失」，甚至爆料錄影內容「有一半被公司公關緊急消音」，辛辣互動再度引發討論。

「我真的不能跟她同框，智力會瞬間消失，理智也消失！」台北101董事長賈永婕稍早透露自己為了好姐妹小S「復出」節目錄影，直言幾乎是「拚了賈董職業生涯！」此次，小S在節目中開箱賈永婕的董事長辦公室，錄影過程氣氛雖然熱鬧，但賈永婕回憶當下狀況失控，到最後連自己說了什麼都記不太清楚，只知道有不少內容尺度太猛，「有一半已經被公司公關緊急消音」，語氣帶著滿滿無奈與搞笑。

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賈永婕（左）自言為閨蜜小S賭上「賈董職涯」。（翻攝自臉書）

賈永婕更笑說，小S把她「搞到更瘋」整場哭哭笑笑，大聊特聊，甚至開玩笑勸粉絲們「不要看，真的不要看」，形容節目內容「失控、崩潰、又哭又笑」。不過，賈永婕最後仍感性表示，「小S回來了，這個世界不能沒有妳」，直言黑色幽默的王位仍屬於小S，最後還吐槽「受不了妳，但又很愛妳！煩耶！」展現2人多年閨蜜的逗趣情誼。

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