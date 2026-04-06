不忍了！《逐玉》太紅張凌赫搭高鐵遭騷擾惡意圍堵 發聲明說重話

〔記者陳慧玲／綜合報導〕28歲的中國男星張凌赫，近期因為《逐玉》人氣紅翻天，儘管因劇中的「謝征」角色過於精緻的妝容被網友戲稱為「粉底液將軍」，但喜歡他的粉絲還是瘋狂追星，昨（5日）甚至發生他搭高鐵時，被不理智粉絲及代拍人員惡意圍堵，造成現場秩序大亂，除了工作室發聲明說重話，張凌赫也轉發聲明內容，呼籲粉絲遵守秩序。

張凌赫人氣旺，屢次發生遭瘋狂粉絲惡意圍堵情形。（翻攝自微博）

對於昨張凌赫正常搭乘高鐵行程中，被嚴重騷擾，工作室嚴正發聲：「相關人員無視公共安全，對張凌赫先生進行圍堵、近距離拍攝，並惡意擋路，導致現場秩序極度混亂，已嚴重影響正常通行秩序與旅客出行安全。對於此次事件，我司表示極度憤慨。我們嚴厲譴責這種不惜危害公共安全、侵犯他人合法權益的違法行為。這不僅對張凌赫先生的人身安全構成嚴重威脅，也對社會公共秩序和他人安全造成了嚴重的隱患和影響。」

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張凌赫也轉發工作室的聲明，並強調：「請大家遵守公共秩序，把真正的支持放在安全的地方，十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面，謝謝大家。」

這次張凌赫工作室聲明內容包括：

1.堅決抵制任何形式的私生行為及代拍行為。此等行為逾越法律和道德底線，絕非正常粉絲支持行為。

2. 強烈呼籲所有粉絲及大眾，理性追星，尊重藝人個人空間與隱私，將關注回歸作品。任何愛都不應以犧牲公共安全與他人權益為代價。

3. 嚴正警告相關私生及代拍人員，立即停止一切圍堵、跟拍、傳播相關非公開行程影像等違法行為。我司將保留一切追究相關人員法律責任的權利。

張凌赫工作室並強調：「我們對在此次行程中受到影響的人深表歉意。我司也將進一步加強張凌赫先生的安全保護措施，堅決抵制任何形式的侵權行為。」

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