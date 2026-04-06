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娛樂 最新消息

曾夢到沒選上收行李走人 女團TPE48蔡伊柔宣告「畢業」

〔記者陳慧玲／台北報導〕24歲的女團TPE48成員「肉肉」蔡伊柔宣告「畢業」，粉絲雖不捨，但也向她送上祝福，過去蔡伊柔接受《自由時報》訪問曾透露，在團體裡壓力大曾做惡夢，「我在夢裡夢到收行李走人，被告知：『妳沒有上。』結果我哭著醒來。」如今，她將從團裡「畢業」，迎向新的挑戰。

TPE48蔡伊柔宣告將從團裡「畢業」，迎向新的挑戰。（翻攝自IG）TPE48蔡伊柔宣告將從團裡「畢業」，迎向新的挑戰。（翻攝自IG）

昨（5日）蔡伊柔在「RESET」公演上宣布，將自TPE48「畢業」，昨深夜她也在社群提到：「我！蔡伊柔即將從TPE48畢業了！很開心能在這個平凡卻又特別的日子跟大家宣布這件事。」

蔡伊柔也談到即將離團的心情：「團名歷經改變，兜了一圈，回到最初的樣子。一路走來真的有很多感觸，我想也到了該踏出去闖闖的時候了。有人會說是我帶你們認識了48這個體系，但對我來說，其實是大家帶我認識了48。從一開始的陌生與不了解，到現在能夠自豪地說出我是TPE48的一員，這中間的過程有開心有難過，但總是一步步走過來了。」

回想在團裡的點滴，蔡伊柔說：「我真的覺得自己很幸運，遇見了一群很棒的夥伴，也遇見了一直很愛我的小肉豆們。謝謝你們一路以來的陪伴。

到最後場的演出為止還有一些時間，這段時間我仍然會繼續努力，期待呈現更好的表現，給一路支持我的你們！」

TPE48官方也在社群談到：「一期生成員蔡伊柔，確定即將從TPE48畢業！⁣⁣具體的畢業與最後活動時間，將於確定之後公告。」粉絲則留言為蔡伊柔加油打氣，也祝福她未來一切順利。」

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