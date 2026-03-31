木村拓哉焦點主題台中登場 梁朝偉《你是不會當樹嗎》夯片登場

〔記者許世穎／台北報導〕中部唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」四月將藉影像串聯城市記憶與創作能量，推出「木村拓哉×東京故事」與「光影築夢人—沈可尚電影展」兩大焦點主題。前者一口氣推出四部超強日片，後者則聚焦台灣導演沈可尚的創作軌跡，完整放映他的三部代表作。

「中山73影視藝文空間」四月將推出「木村拓哉×東京故事」焦點主題。（中山73提供）

「木村拓哉×東京故事」將放映包括木村拓哉與蒼井優聯合主演的《東京計程車》，木村拓哉赴法國拍攝的《型男主廚三星夢：巴黎篇》、榮獲盧卡諾影展金豹獎的《旅與日子》、以及日本票房大破三十億日圓大關的推理鉅片《爆彈》等。

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「中山73影視藝文空間」四月將推出「光影築夢人—沈可尚電影展」焦點主題。（中山73提供）

另一焦點主題「光影築夢人—沈可尚電影展」，則完整放映沈可尚的三部代表作：榮獲台北電影節百萬首獎的《築巢人》、費時五年攝製、講述台灣族群故事的《客人主人》，以及深入亞馬遜雨林與台灣山林拍攝的《我在荒野做了一場夢》。台中市影視發展基金會更將邀請沈可尚導演於四月赴中山73講座「我在人生做了一場電影夢」，詳細活動資訊可鎖定中山73臉書，歡迎觀眾踴躍報名參加。

《你是不會當樹嗎》由梁朝偉主演，是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品。（海鵬提供）

中山73四月份「首輪藝術電影」單元將推出兩部超級精采電影：《你是不會當樹嗎》與《後座力》。《你是不會當樹嗎》由梁朝偉主演，是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品，劇情藉一棵百年銀杏樹、串聯三個時代（1908年、1972年和2020年）的故事交錯組成，探討人類與大自然的連結與情感，榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎等六項大獎。

《後座力》則改編自暢銷小說，由《哈利波特》「達力表哥」哈利梅林，和身高193公分的「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉主演，將極致的性癖、權力拉扯與感人至深的浪漫交織在一起，成就一場最具衝擊力且最甜蜜的感官盛宴。除榮獲美國哥譚獎最佳改編劇本獎，更橫掃英國獨立電影獎最佳英國影片等四項大獎。兩部電影都將與戲院同步在「中山73」上映。

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