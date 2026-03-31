自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

零通告、零收入！唐從聖「失業1年半」發薪水都難 低潮感性喊話

左起葛丞、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）左起葛丞、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒今（31日）出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。唐從聖為了詮釋疫情期間生意不濟、逐漸喪志的計程車司機，特別蓄鬍兩週，他表示之前特地去「植鬍」，這次不用再黏假鬍子，也讓他可以看起來更滄桑，與留鬍子的陳竹昇在造型上更有「兄弟感」，唐從聖笑言：「終於能名正言順把植的鬍子留著上戲，對表演也很有幫助！」

柯一正飾演靠老人年金苦撐家計的阿公。（記者潘少棠攝）柯一正飾演靠老人年金苦撐家計的阿公。（記者潘少棠攝）

柯一正飾演靠老人年金苦撐家計的阿公，唐從聖是母胎單身仍扛起家中經濟的長子，陳竹昇則飾演背債且育有幼女的二兒子，三人從形同陌路到被迫並肩作戰，交織出荒謬卻真實的父子關係。柯一正談到角色中紅包白包都會包的「老派溫情」，直言這種互助其實來自生活日常：「我東西多出來就存你那裡，我需要時再找你幫忙，是一種互惠的社群模式，但近年來婚喪喜慶已經很久沒遇到要包禮金的了。」更分享即使回到山上生活，鄰居仍會送上剛採收的食物，彼此交換心意。

問到印象深刻的戲，柯一正想起劇中飾演他孫子的葛丞幫他洗澡的一幕，「我從來沒穿過丁字褲，那場戲沒有什麼對白，但我自己都因這場戲感動，我想現實生活可能不會有人這樣照顧我，因為我很孤僻又怕癢！」葛丞也對這場戲很有感觸，「突然面對親近的親人離開當下真的很錯愕，瞬間防備被擊潰，拍完這部之後，也是我第一次感受到跟阿公親近的感覺。」

唐從聖飾演母胎單身仍扛起家中經濟的長子。（記者潘少棠攝）唐從聖飾演母胎單身仍扛起家中經濟的長子。（記者潘少棠攝）

唐從聖在片中則從「長輩的笨拙溫柔」切入角色，他分享，許多與「姪女」孔令元的對手戲其實是現場即興發展，「導演沒喊『卡』，我們就一路在講。」將那種不擅言詞卻默默付出的長輩情感自然流露，他形容這樣的愛其實很熟悉，「就是話不多，只會埋頭做的那種人。」他進一步點出角色核心：「小孩不管你在外面怎麼樣，這就是家啊，你要回來，我們永遠這個大門為你開。」

唐從聖回憶火葬場拍攝那幕讓他不自覺真情流露，「劇情要看著遙遠的煙囪，我看著、喊著就回到10年前要送我爸的場景，就不知不覺跪下來，沒想到轉頭一看大家也跟著跪了。」《我的陽過阿公》描繪疫情期間大家庭的成員關係，唐從聖談及疫情對人生的影響，他也坦言那段時間「一年半沒工作、沒通告，養家、發薪水都很慌。」將自身的不確定感投射進角色之中但同時也看見另一面，「有更多時間跟小朋友相處，是意外的收穫。」也讓他更能理解角色在壓力與親情之間的拉扯。

孔令元、葛丞、李宜儒三位新生代演員同樣為本片注入鮮明層次，三人飾演陳竹昇的小孩，也是同父異母三兄妹。葛丞在三兄妹中飾演回家照顧「阿公」柯一正的哥哥，他表示一開始以為柯一正「很嚴肅」，但實際相處後完全改觀，「他個性與心態非常隨和與年輕，不僅宵夜想吃泡麵，或是趕著回飯店追韓劇，也會一起討論電影。」甚至笑說有次以為他在休息，結果發現竟跑去鹿港老街「血拼」，讓他印象深刻。柯一正則謙虛表示，追韓劇是為了研究韓國影視，最喜歡韓劇《我的大叔》、欣賞韓國女星金高銀，最近則有在追《政壇旋風》，直呼劇情反轉再反轉很厲害！至於葛丞談到疫情經驗，確診時朋友送來整箱物資的感動，「頓時覺得這些朋友交對了」。

孔令元飾演在疫情衝擊下被迫回到祖厝的姊姊。（記者潘少棠攝）孔令元飾演在疫情衝擊下被迫回到祖厝的姊姊。（記者潘少棠攝）

孔令元飾演在疫情衝擊下被迫回到祖厝的姊姊，她透露自己第一次讀劇本就深受觸動，「那一天剛好是我32歲的生日，我認真覺得光這個試鏡機會就是我最棒的生日禮物」，坦言角色讓她想起疫情期間離世的奶奶，「當時因為我確診，花了11天才轉陰性，才想準備出門就接到奶奶突然猝逝的消息」，她坦言當年因為毫無心理準備就與摯愛分開，「拍攝當下就覺得終於有一個好好機會跟親人說再見，與所愛道別或許是一個結束，卻也可能是一個新的開始」，希望透過演出傳遞這份溫度與勇氣；她也分享與「妹妹」李宜儒從陌生到建立情感的過程，「我真的不可能不愛她！」在戲中逐漸補上家庭中缺席的情感位置。

李宜儒飾演家中最受阿公疼愛的小妹。（記者潘少棠攝）李宜儒飾演家中最受阿公疼愛的小妹。（記者潘少棠攝）

李宜儒飾演家中最受阿公疼愛的小妹，她首次挑戰全台語演出，坦言幾乎是「邊拍邊學」，會把台詞用注音標記反覆背誦，「尤其在睡覺前，我覺得那時候記憶力最好。」更笑說最常練的一句台詞是：「阿公，三點矣，幼稚園這馬欲食點心。」卻因為發音不標準常被媽媽笑；拍攝時也常為了忍笑「捏自己大腿」，而在哭戲中則透過想像與媽媽分離的情境投入情緒，「因為我最愛我媽媽，我沒有辦法想像媽媽離開我。」公視台語台「台語有影」系列全新電視電影《我的陽過阿公》於4月5日（日）晚間8點播出，並於公視+、DAY DAY TV YouTube同步上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中