零通告、零收入！唐從聖「失業1年半」發薪水都難 低潮感性喊話

左起葛丞、孔令元、李宜儒、柯一正、唐從聖出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯一正、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒今（31日）出席公視台語台電視電影《我的陽過阿公》首播記者會。唐從聖為了詮釋疫情期間生意不濟、逐漸喪志的計程車司機，特別蓄鬍兩週，他表示之前特地去「植鬍」，這次不用再黏假鬍子，也讓他可以看起來更滄桑，與留鬍子的陳竹昇在造型上更有「兄弟感」，唐從聖笑言：「終於能名正言順把植的鬍子留著上戲，對表演也很有幫助！」

柯一正飾演靠老人年金苦撐家計的阿公。（記者潘少棠攝）

柯一正飾演靠老人年金苦撐家計的阿公，唐從聖是母胎單身仍扛起家中經濟的長子，陳竹昇則飾演背債且育有幼女的二兒子，三人從形同陌路到被迫並肩作戰，交織出荒謬卻真實的父子關係。柯一正談到角色中紅包白包都會包的「老派溫情」，直言這種互助其實來自生活日常：「我東西多出來就存你那裡，我需要時再找你幫忙，是一種互惠的社群模式，但近年來婚喪喜慶已經很久沒遇到要包禮金的了。」更分享即使回到山上生活，鄰居仍會送上剛採收的食物，彼此交換心意。

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問到印象深刻的戲，柯一正想起劇中飾演他孫子的葛丞幫他洗澡的一幕，「我從來沒穿過丁字褲，那場戲沒有什麼對白，但我自己都因這場戲感動，我想現實生活可能不會有人這樣照顧我，因為我很孤僻又怕癢！」葛丞也對這場戲很有感觸，「突然面對親近的親人離開當下真的很錯愕，瞬間防備被擊潰，拍完這部之後，也是我第一次感受到跟阿公親近的感覺。」

唐從聖飾演母胎單身仍扛起家中經濟的長子。（記者潘少棠攝）

唐從聖在片中則從「長輩的笨拙溫柔」切入角色，他分享，許多與「姪女」孔令元的對手戲其實是現場即興發展，「導演沒喊『卡』，我們就一路在講。」將那種不擅言詞卻默默付出的長輩情感自然流露，他形容這樣的愛其實很熟悉，「就是話不多，只會埋頭做的那種人。」他進一步點出角色核心：「小孩不管你在外面怎麼樣，這就是家啊，你要回來，我們永遠這個大門為你開。」

唐從聖回憶火葬場拍攝那幕讓他不自覺真情流露，「劇情要看著遙遠的煙囪，我看著、喊著就回到10年前要送我爸的場景，就不知不覺跪下來，沒想到轉頭一看大家也跟著跪了。」《我的陽過阿公》描繪疫情期間大家庭的成員關係，唐從聖談及疫情對人生的影響，他也坦言那段時間「一年半沒工作、沒通告，養家、發薪水都很慌。」將自身的不確定感投射進角色之中但同時也看見另一面，「有更多時間跟小朋友相處，是意外的收穫。」也讓他更能理解角色在壓力與親情之間的拉扯。

孔令元、葛丞、李宜儒三位新生代演員同樣為本片注入鮮明層次，三人飾演陳竹昇的小孩，也是同父異母三兄妹。葛丞在三兄妹中飾演回家照顧「阿公」柯一正的哥哥，他表示一開始以為柯一正「很嚴肅」，但實際相處後完全改觀，「他個性與心態非常隨和與年輕，不僅宵夜想吃泡麵，或是趕著回飯店追韓劇，也會一起討論電影。」甚至笑說有次以為他在休息，結果發現竟跑去鹿港老街「血拼」，讓他印象深刻。柯一正則謙虛表示，追韓劇是為了研究韓國影視，最喜歡韓劇《我的大叔》、欣賞韓國女星金高銀，最近則有在追《政壇旋風》，直呼劇情反轉再反轉很厲害！至於葛丞談到疫情經驗，確診時朋友送來整箱物資的感動，「頓時覺得這些朋友交對了」。

孔令元飾演在疫情衝擊下被迫回到祖厝的姊姊。（記者潘少棠攝）

孔令元飾演在疫情衝擊下被迫回到祖厝的姊姊，她透露自己第一次讀劇本就深受觸動，「那一天剛好是我32歲的生日，我認真覺得光這個試鏡機會就是我最棒的生日禮物」，坦言角色讓她想起疫情期間離世的奶奶，「當時因為我確診，花了11天才轉陰性，才想準備出門就接到奶奶突然猝逝的消息」，她坦言當年因為毫無心理準備就與摯愛分開，「拍攝當下就覺得終於有一個好好機會跟親人說再見，與所愛道別或許是一個結束，卻也可能是一個新的開始」，希望透過演出傳遞這份溫度與勇氣；她也分享與「妹妹」李宜儒從陌生到建立情感的過程，「我真的不可能不愛她！」在戲中逐漸補上家庭中缺席的情感位置。

李宜儒飾演家中最受阿公疼愛的小妹。（記者潘少棠攝）

李宜儒飾演家中最受阿公疼愛的小妹，她首次挑戰全台語演出，坦言幾乎是「邊拍邊學」，會把台詞用注音標記反覆背誦，「尤其在睡覺前，我覺得那時候記憶力最好。」更笑說最常練的一句台詞是：「阿公，三點矣，幼稚園這馬欲食點心。」卻因為發音不標準常被媽媽笑；拍攝時也常為了忍笑「捏自己大腿」，而在哭戲中則透過想像與媽媽分離的情境投入情緒，「因為我最愛我媽媽，我沒有辦法想像媽媽離開我。」公視台語台「台語有影」系列全新電視電影《我的陽過阿公》於4月5日（日）晚間8點播出，並於公視+、DAY DAY TV YouTube同步上架。

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