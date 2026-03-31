詹懷雲對戒嚴年代充滿好奇 曝朱軒洋暖舉覺得可靠

朱軒洋（左）和詹懷雲在《搜查瑠公圳》成為警察拍檔，戲外也培養出信賴感。（Hami Video提供）

〔記者許世穎／台北報導〕爆紅男星詹懷雲在《搜查瑠公圳》飾演朱軒洋的警察搭擋李經緯，從正直與友情的角度切入角色，他坦言第一次看到劇本時，就對那個自己未曾經歷過的戒嚴年代充滿好奇，「只在影視作品中看過，對造型跟片場都很期待。」

詹懷雲認為他飾演的李經緯是一個講求原則的人，在友情與職責之間，「他選擇的是真相，也因為相信夥伴趙子午（朱軒洋飾演），所以決定幫助他一起找出真相。」

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他也分享和朱軒洋培養默契的過程，透露原本對手戲不多，卻在拍攝首日留下深刻印象，「那場戲是通電話，本來副導要幫我對詞，但朱軒洋主動跑來說『我來幫你』，就躲在攝影機旁陪我演。」這個舉動讓他瞬間感受到對方的可靠，「突然就覺得他是一個很靠譜的夥伴。」也讓兩人從拍攝中慢慢建立起自然的互動與信任。

《搜查瑠公圳》將於4月2日登上串流平台Hami Video，詹懷雲特別分享「小螢幕觀看攻略」，他認為，串流觀看最大的魅力在於「可以反覆回看細節」，邀請觀眾跟著角色一起抽絲剝繭，重新走進這場橫跨時代的人性迷局：「在電影院可能來不及注意的線索，都可以慢慢補回來。」

Hami Video同時也推出「最強獨家華語片單」，包括聚焦台灣民主與國際局勢的紀錄片《看不見的國家》；由許光漢主演的愛情電影《他年她日》；李沐、振永、宋柏緯主演《那張照片裡的我們》則以1977年台灣「中壢事件」為背景，透過一段青春愛情故事，映照時代動盪與社會變遷；從紀錄片、愛情到時代劇一次網羅、陸續上架，全面引爆4月華語電影觀影熱潮。

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