自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹懷雲對戒嚴年代充滿好奇 曝朱軒洋暖舉覺得可靠

朱軒洋（左）和詹懷雲在《搜查瑠公圳》成為警察拍檔，戲外也培養出信賴感。（Hami Video提供）朱軒洋（左）和詹懷雲在《搜查瑠公圳》成為警察拍檔，戲外也培養出信賴感。（Hami Video提供）

〔記者許世穎／台北報導〕爆紅男星詹懷雲在《搜查瑠公圳》飾演朱軒洋的警察搭擋李經緯，從正直與友情的角度切入角色，他坦言第一次看到劇本時，就對那個自己未曾經歷過的戒嚴年代充滿好奇，「只在影視作品中看過，對造型跟片場都很期待。」

詹懷雲認為他飾演的李經緯是一個講求原則的人，在友情與職責之間，「他選擇的是真相，也因為相信夥伴趙子午（朱軒洋飾演），所以決定幫助他一起找出真相。」

他也分享和朱軒洋培養默契的過程，透露原本對手戲不多，卻在拍攝首日留下深刻印象，「那場戲是通電話，本來副導要幫我對詞，但朱軒洋主動跑來說『我來幫你』，就躲在攝影機旁陪我演。」這個舉動讓他瞬間感受到對方的可靠，「突然就覺得他是一個很靠譜的夥伴。」也讓兩人從拍攝中慢慢建立起自然的互動與信任。

《搜查瑠公圳》將於4月2日登上串流平台Hami Video，詹懷雲特別分享「小螢幕觀看攻略」，他認為，串流觀看最大的魅力在於「可以反覆回看細節」，邀請觀眾跟著角色一起抽絲剝繭，重新走進這場橫跨時代的人性迷局：「在電影院可能來不及注意的線索，都可以慢慢補回來。」

Hami Video同時也推出「最強獨家華語片單」，包括聚焦台灣民主與國際局勢的紀錄片《看不見的國家》；由許光漢主演的愛情電影《他年她日》；李沐、振永、宋柏緯主演《那張照片裡的我們》則以1977年台灣「中壢事件」為背景，透過一段青春愛情故事，映照時代動盪與社會變遷；從紀錄片、愛情到時代劇一次網羅、陸續上架，全面引爆4月華語電影觀影熱潮。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中