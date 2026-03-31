60歲王月二度開顱搶命！家中跌倒「頭部重創昏迷」 走過鬼門關曝現況

〔記者邱奕欽／台北報導〕60歲王月去年11月不慎在家中跌倒，導致頭部撞擊地面後昏迷，緊急送醫接受開顱手術取出血塊，如今最新近況也曝光！資深媒體人狄志為昨（30日）透露，終於收到王月的訊息，自己可以「放下心中一顆大石頭」，憶起王月當時的情況讓許多朋友震驚，如今已逐漸恢復也讓外界稍微放心。

狄志為表示，與王月相識超過20年，彼此見證過人生不同階段，不過自從王月的丈夫、劇場大師李國修過世後，一直都很心疼她承受喪偶之痛，沒想到去年又因跌倒意外送醫，期間情況危急歷經二度開顱、顱骨復原手術，他坦言當時曾傳訊關心，但一直沒有收到回覆，心中始終掛念。

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王月目前在家人的陪伴下靜心修養。（翻攝自臉書）

直到近日，狄志為終於收到王月回訊，內容提到那段時間狀況並不好，一直在努力復原，「要等到腦筋比較清楚的時候，才有辦法好好回訊息。」狄志為也透露，當時傳訊到現在已經過了約4個月，看到王月慢慢恢復感到相當安心，同時也給予關心喊話，「真的很替妳心疼，但也真的很替妳佩服。」

「經歷這麼多，還能走回來，本身就是一件不簡單的事！」狄志為盼王月好好休養，慢慢來不急，「我們都在，等妳回來，不管是在劇場，還是在螢光幕上。月姊，加油～真的很期待再看到妳。」同時向關心王月的大家報告，「可以稍微放心一點了，她還在恢復的路上，但她有在往前走。而且不是獨居，有人陪著。」

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