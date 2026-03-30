袁艾菲赴美與尪頻爭執 認「討好型人格」惹心碎

老公一句「沒興趣」讓袁艾菲心碎。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人袁艾菲近日與老公「老魚」赴美旅遊，原本應是甜蜜的行程，她卻揭露，這趟旅程中雙方頻繁發生爭執。她剖析了自己在關係中「過度共情」導致的心理失衡，直言陷入「氣自己」的死胡同，引發網友熱烈討論。

袁艾菲透露，最近一次爭吵源於她希望老公陪同參加某項活動。雖然老公表示可以載她前往，卻直言對活動「完全沒興趣」，並補充「如果妳要我陪就說，我可以陪妳」。這番話讓袁艾菲感到相當難過，她回憶自己過去為了顧及對方的期待，即便沒興趣也會爽快答應，從不會用這種方式回應，「因為我知道一旦說出口，對方就不會要求我陪同了。」

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袁艾菲美國行與老公頻爭吵，心碎認了「氣自己」。（翻攝自IG）

袁艾菲發現內心的憤怒其實並非全然針對老公，更多的是在「氣自己」。她自認一向能精確感知他人的需求與情緒，為了避免對方失望，往往選擇隱忍真實感受、順著對方意思走。

她心碎自問：「為什麼沒有人可以像我對待別人那樣的對待我？」她感慨自己真心待人，卻常得不到相同回報，甚至面臨被侵犯界線或利用的處境。她坦言，當自己習慣性照顧他人，卻未感受到同等的被照顧感時，久而久之便會積累成異常的憤怒。

面對如何「對自己好」的課題，袁艾菲陷入兩難。她明白建立界線的重要性，卻不忍看到對方流露失望的氛圍，質疑「重視自己的另一面，不就是傷害別人嗎？」。

最後，她幽默提到自己正在學習「恩寵法則」，試圖思考無條件付出的可能性，但隨即直呼這對普通人類來說真的太難，坦承自己仍會因得不到回報而不平衡，感嘆：「這種神性真的太偉大！臣妾辦不到啊！」這番真誠且糾結的心情告白，也道出了許多在關係中習慣「委曲求全」者的共同心聲。

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