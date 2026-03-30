阿跨面《大嘻哈2》奪冠好友不忍了 氣到落淚想放棄創作

寶寶熊（左）、阿跨面。（少年家有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《大嘻哈時代2》總冠軍、並榮獲金音獎最佳新人的阿跨面2026年再度投下震撼彈，宣布攜手音樂路上影響自己最深的學長寶寶熊，推出首張概念IP專輯《饒舌霹靂雙人組》。專輯以「Hip Hop Never Die」為核心主題，打造少見結合世界觀設定、章節敘事與漫畫角色的嘻哈作品，試圖打開台饒全新的創作想像。

《饒舌霹靂雙人組》封面。（少年家有限公司提供）

《饒舌霹靂雙人組》不僅是一張音樂作品，更是一個具備完整世界觀的敘事型音樂IP。故事背景設定在2035年，描述嘻哈文化遭受壓迫、創作者被迫噤聲的時代。專輯在視覺與內容上充滿細節，造型致敬2000年代的嘻哈經典，阿跨面臉上的「OK繃」更是特別向傳奇饒舌歌手Nelly致敬。

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最令樂迷驚喜的是，實體專輯將直接做成一本「完整劇情的漫畫書」，透過章節推進與角色關係，讓聽眾在聆聽音樂的同時，也能親自參與故事發展。除了兩位主角外，專輯更邀來 YoungLee等多位實力派音樂人合作，共同打造出如熱血動畫般的聽覺饗宴。

寶寶熊（左）、阿跨面。（少年家有限公司提供）

阿跨面與寶寶熊的深厚情誼，於大學時期參加「崑山嘻研社」開始。當時身為社長的寶寶熊，手把手帶著阿跨面練習饒舌、參加比賽，一路陪伴成長。阿跨面感性透露，若沒有寶寶熊手把手教導饒舌技巧，並鼓勵自己參加《大嘻哈時代2》，現在不知道自己會做什麼。

寶寶熊則坦言，自己一直以來在各大嘻哈賽事如「可可幫嘴砲學霸盃」、「MADSTREET 狂熱街頭」拿下優異名次，但當年阿跨面鼓勵自己一起報名《大嘻哈時代2》，自己當時選擇投入畢業製作沒有參加，錯失了一圓音樂夢的好機會。寶寶熊回憶：「當阿跨面拿下冠軍與眾人慶祝，我在車上等他的時候一度落淚，很氣自己的決定，也一度想要放棄創作之路。但是這幾年多虧阿跨面不斷鼓勵我，才決定不回南投當早餐店老闆，繼續留在樂壇打拚。」

兩人個性截然不同卻高度互補，在專輯中兩人分別化身為「LOVE & PEACE」，也形容彼此在音樂合作上，合體如「千里眼與順風耳」般無懈可擊。阿跨面擁有驚人的旋律天賦，而寶寶熊的饒舌技術則被譽為「台灣阿姆」。而兩人私下相處模式更是火花十足，阿跨面笑稱：「我們就像經典的漫才組合，我負責裝傻、他負責吐槽，兩個人在一起就像一台永動機，停不下來。」

《饒舌霹靂雙人組》已於3／27全面數位發行，實體專輯與周邊已全面開放預購，預購至 4/16 止。

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