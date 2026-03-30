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娛樂 最新消息

珉豪、燦烈要來了！韓綜《熱血籃球隊》登小巨蛋：台灣是亞洲籃球中心

《熱血籃球隊2》將在小巨蛋錄製，屆時SHINee珉豪、EXO燦烈有望在台打球。（翻攝自X）《熱血籃球隊2》將在小巨蛋錄製，屆時SHINee珉豪、EXO燦烈有望在台打球。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國綜藝節目《熱血籃球隊》今天（30日）宣布回歸，第二季的比賽地點竟然是在台灣，屆時將可看到SHINee珉豪、EXO燦烈現身台北小巨蛋打球。

《熱血籃球隊》由前籃球員、綜藝節目主持人徐章焄（徐章勳）領軍藝人們組成「Rising Eagles」比賽，第一季成員包括SHINee珉豪等人，第二季將加入EXO燦烈、朱利安姜、喜劇演員趙鎮世、NOWZ的振赫，振赫雖然曾經練過跆拳道，不過這是他人生第一次接觸籃球，將以「0年級練習生」身分加入團隊當中。而2NE1的Dara將繼續擔任球隊經理。

新聞稿中還指出，「Rising Eagles將繼續征戰亞洲，繼首戰菲律賓之後，第二季比賽的對手是「亞洲籃球中心 台灣」（아시아 농구의 중심지 대만이다），將在可容納1.5萬人的台北小巨蛋舉行比賽，不過時間並未確定。《熱血籃球隊2》第二季將於今年下半年於SBS和Netflix播出，韓國國內的比賽在3月31日晚間於YES24網站開賣。

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