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娛樂 日韓

李玟雨甜吻新娘完婚 「神話」合體獨缺酒駕男申彗星

神話李玟雨迎娶李亞美，婚紗超美。（翻攝自IG）神話李玟雨迎娶李亞美，婚紗超美。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓長壽組合「神話」的成員李玟雨去年宣布結婚，女兒也已誕生，今天（29日）他補辦婚禮，甜密吻上新娘的畫面超級唯美，而神話隊友幾乎全員到齊為他慶祝，獨缺酒駕慣犯申彗星，並未現身。

神話的Eric、前進、Andy、金烔完等人都現身李玟雨婚禮。（翻攝自IG）神話的Eric、前進、Andy、金烔完等人都現身李玟雨婚禮。（翻攝自IG）

Eric、前進、Andy、金烔完與李玟雨、李亞美夫婦一起比出「神話」的pose。（翻攝自IG）Eric、前進、Andy、金烔完與李玟雨、李亞美夫婦一起比出「神話」的pose。（翻攝自IG）

李玟雨今天在首爾舉行婚禮，成為繼Eric、前進、Andy之後，神話的第4位人夫，婚禮由前進、Andy主持，Zion.T、Gummy獻唱婚禮祝歌，隊長Eric、金烔完也出席這場盛宴，其中Eric與愛妻羅惠美、兒子一同現身，格外引人注目。

神話的李玟雨親吻新娘李亞美，畫面超唯美。（翻攝自IG）神話的李玟雨親吻新娘李亞美，畫面超唯美。（翻攝自IG）

新娘李亞美是旅日僑胞三代，同時也是位單親媽媽，比李玟雨小了整整11歲。兩人其實早在2013年就於日本巡演時就認識，只是一度斷聯，去年1月才發展為戀人關係，交往不到3個月就發現肚子有喜。李玟雨除了迎來親生女兒之外，更將6歲繼女視如己出，正式收為養女，成為和樂融融的一家四口。

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