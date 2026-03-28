Jisoo斷愛超狠！交往安普賢2個月見光死 親認「復合不可能」

JISOO果斷表示，絕對不會與舊愛復合。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕BLACKPINK成員Jisoo近日談到自己的戀愛觀，因Netflix影集《訂閱男友》人氣再度攀升的她，被問到是否會和前任復合時，給出毫不猶豫的答案，直言自己「轉身就不會回頭」，態度相當堅決。

Jisoo近期登上韓版《Harper’s BAZAAR》封面，在訪問中被問及「會不會和分手的戀人復合？」她立刻回答「No！」並進一步解釋，既然會走到分手這一步，代表那不是輕易做出的決定，「要再把那份心意找回來應該很困難。」她也坦言自己個性偏果斷，「我算是那種只要轉身就不會再回頭的人，如果要讓我回頭，真的需要很大的力量。」

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Jisoo（右）與安普賢2023年8月被韓媒《Dispatch》曝光戀情。（翻攝自Dispatch）

然而，這段談話也讓不少人聯想到Jisoo過去唯一公開承認的戀情，她與演員安普賢2023年8月被韓媒《Dispatch》（D社）曝光戀情，當時她透過經紀公司YG娛樂表示，2人仍在互相認識的階段、交往相當謹慎，不過這段戀情僅維持約2個月便宣告分手，如今她在訪問中談到「不會吃回頭草」的感情態度，也再次掀起外界討論。

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