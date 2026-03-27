曾剩半年可活！導演曲全立走過生死 新作揭7段逆境重生人生

〔記者許世穎／台北報導〕導演曲全立繼紀錄片《台灣超人》後推出全新續作《超人再起》，曲全立昨出席試片會分享這部歷時多年、從生命低谷出發的創作歷程。他感性表示：「這近百位超人的拍攝初衷並非為了電影，而是希望走進偏鄉讓更多孩子看見這些生命故事。我想透過他們的經歷告訴大家，每個人都會遇到挫折，關鍵在於你如何面對。」

導演曲全立昨出席《超人再起》試片會。（美力台灣3D協會提供）

電影從曲全立導演自身經歷出發，35歲時他被宣告腦瘤復發，僅剩半年生命。在歷經重大手術後奇蹟生還，卻留下半聾、半失明的後遺症。這場與死亡擦身而過的經歷，也讓他重新思考創作的意義：「我的影像，能不能真正走進人心，甚至帶來力量？」他說：「真正的超人，不是沒有跌倒的人，而是在跌倒之後，還願意再走一次的人。」

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本片耗資近4000萬拍攝，深入記錄多段真實生命故事，不僅呈現個人的內心掙扎，也捕捉陪伴者的視角與情感，《超人再起》不只是個人重生的故事，更映照當代社會壓力與希望。他希望觀眾看見，脆弱與堅強其實可以並存，也重新思考「超人」的定義——不是無所不能，而是在跌倒後仍選擇站起來的人。

曲全立也坦言：「現在的我，把每一天都當成最後一天在活；在拍攝時，用最單純、最真誠的同理心去記錄，只希望觀眾看到的是力量與激勵，而不是悲情。」映後觀眾更忍不住紛紛泛淚，現場氣氛動人。

台中拾荒慈善家趙文正，用簡樸生活行善四十年，默默改變了無數孩子的人生。（美力台灣3D協會提供）

而《超人再起》曝光的海報以插畫形式呈現紀錄片中的七位「超人」，預告也逐一揭開他們的生命故事——包括沒有雙手卻用雙腳畫遍世界的楊恩典、罹患罕見疾病後仍推動法案與公共政策、幫助無數身心障礙者與家庭的楊玉欣、靠拾荒維生卻長年捐款扶養百位孩子的趙文正。

2014年高雄氣爆事故火場前線救援人員余泰運，重傷後重返前線，用生命守護市民，也重建自己的人生。（美力台灣3D協會提供）

還有歷經氣爆重傷仍回到消防第一線的消防員余泰運、全盲卻用音樂持續發光的周軒瑋、因意外截肢仍完成鐵人三項的阮錦源，以及在黑暗中起跑並創下亞洲紀錄的楊川輝。這幾位「超人」在人生最困難的時刻仍不退場，甚至選擇伸手幫助他人，正如預告中所說：「在黑暗中無畏無懼，也許真正的光，不是照亮黑暗，而是從黑暗裡透出來的希望。」

挾著前作的口碑迴響，曲全立導演此次將《超人再起》延伸為一場實際行動，宣布同步發起「8萬張公益待用票」募集計畫，期望邀請偏鄉學童與社福機構走進戲院，見證這些真實生命故事所帶來的力量。他表示電影不只是被觀看，更希望成為可以被分享的感動與陪伴。《超人再起》將於5月8日在台上映，現已在各地開放包場。

《超人再起》正式海報。（美力台灣3D協會提供）

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