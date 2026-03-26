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李珠珢哭了又可愛回來 社群自拍賣萌超反差

李珠珢更新社群用手繪風格畫上哭哭臉。（翻攝自IG）李珠珢更新社群用手繪風格畫上哭哭臉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍「AI女神」李珠珢，今年球季確定將重心放在台灣應援。昨（25）Fubon Angels舉辦開季記者會，李珠珢緊張地拿著手卡用中文讀著，過程當中一度落淚。李珠珢重新振作後，也在社群媒體上發了一段自拍。

李珠珢昨在記者會一度激動落淚。（資料照，記者劉信德攝）李珠珢昨在記者會一度激動落淚。（資料照，記者劉信德攝）

富邦悍將啦啦隊「韓籍五本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞、朴星垠、李皓禎首度合體，李珠珢更站在C位以中文發言，她看起來相當緊張，最終忍不住落淚。李珠珢說自己現在對台灣生活融入得很好，不但開始吃牛肉麵，也覺得台灣還不錯，唯一讓她始終無法克服的恐懼就是蟑螂體型明顯比韓國大很多。

李珠珢更新社群，影片中的她模樣俏皮可愛。（翻攝自IG）李珠珢更新社群，影片中的她模樣俏皮可愛。（翻攝自IG）

儘管昨日記者會落淚在網路上掀起不小風波，李珠珢還是持續更新社群。在新發出來的一段影片中，她以近距離自拍入鏡，坐在車內的她還特地在畫面上加入白色手繪風格濾鏡，臉頰也一度出現塗鴉的｢哭」，一副撒嬌又抿嘴微笑的模樣，看起來像是對自己發脾氣，讓粉絲覺得很可愛。

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