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娛樂 音樂

放榜了！KKBOX「年度百大風雲歌手」CORTIS首入選 BLACKPINK全體上榜

第21屆KKBOX風雲榜演唱會6／13於台北小巨蛋重磅登場。（KKBOX提供）第21屆KKBOX風雲榜演唱會6／13於台北小巨蛋重磅登場。（KKBOX提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕KKBOX今宣布「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會將於6月13日在台北小巨蛋重磅登場，由吳建豪擔任風雲大使，並揭曉年度百大風雲歌手，以2025年度音樂作品累積聆聽量前100名歌手，呈現過去一年最具影響力的聲音。今年亮點之一是有多位團體成員因個人作品表現亮眼入選，包含U:NUS的AuZTIN吳昱廷與C.Y蔡承祐、i-dle的MINNIE與YUQI、SUPER JUNIOR的EUNHYUK、MAMAMOO的HWASA等人，而BLACKPINK則以團體和4位成員全數入榜，展現團體與個人發展並行的音樂趨勢。

KKBOX 年度百大風雲歌手揭曉（KKBOX提供）KKBOX 年度百大風雲歌手揭曉（KKBOX提供）

此外本屆更有多達33位音樂人首次入選KKBOX年度風雲歌手，包括ALLDAY PROJECT、張震嶽、CORTIS、DIOR大穎、Doja Cat、于冬然、G-DRAGON、HUNTR/X、彭佳慧、黃奇斌、温嵐、LBI利比、LiSA、MEOVV、N.Flying、ONE OK ROCK、Saja Boys、李竺芯、蘇慧倫、Tate McRae、TENBLANK、郭家瑋、tuki.、劉宇寧等人，呈現華語、日韓與西洋音樂百花齊放的多元樣貌。

吳建豪任風雲大使。（KKBOX提供）吳建豪任風雲大使。（KKBOX提供）

第21屆KKBOX風雲榜系列活動將於4月中陸續展開，演唱會索票活動將分為兩階段進行，第一階段將於4月15日起首度推出限量「未來禮包」，購買即可獲得演唱會門票；第二階段則於4月22日起在風雲榜官網開跑。可鎖定KKBOX社群及風雲榜官網資訊：https://kma.kkbox.com/awards/

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