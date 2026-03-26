Danielle遭求償431億韓元！怒控ADOR玩拖延戰術：消耗偶像光陰

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團NewJeans的前成員Danielle與前東家ADOR對簿公堂，ADOR向Danielle索賠431億韓元（約台幣9.1億元），針對此案，雙方律師今天（26日）再度於首爾中央地方法院碰頭，Danielle律師直指ADOR刻意拖延訴訟，消耗身為偶像的Danielle的光陰。

Danielle曾喊過「NewJeans Never Die」，卻是第一個被退出NewJeans的成員。（達志影像）

首爾中央地方法院今天召開準備程序庭（변론준비기일，辯論準備期日），為正式開庭暖身，ADOR、Danielle的律師皆到場，Danielle的律師指控：「特別在被告當中，Danielle站在身為偶像的立場上，如果訴訟長期化，必定會受到損失，作為一個偶像最閃亮亮的時期，原告（ADOR）作為一間娛樂公司很清楚這個事實，似乎一再拖延訴訟。不只是針對Danielle，連與這次合約無關的媽媽、閔熙珍都提告了。」

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Danielle律師直指，這起案件是由ADOR方面提起的訴訟，對方本來就應該制定好舉證方案，且案件的爭議點也都十分明確，大部分證據也都已經披露，沒必要再為了蒐集新事證而拖延訴訟。ADOR律師則強調，此次損害賠償訴訟不會影響Danielle，Danielle可以自行決定演藝活動，不過Danielle律師一聽反駁，稱如果Danielle重新開始演藝活動，ADOR一定會有意見，到時候又將挑起事端。

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