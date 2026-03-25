瑤瑤驚覺被看光！爆房東「擅闖慣犯」恐怖手法曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》今（25日）晚10點將播出最新一集，邀請「瑤瑤」黃喬歆與薔薔大談旅途中的詭異經歷。兩人不僅在異國遭遇房東擅闖，黃喬歆更爆出疑似「偷窺」驚魂，而薔薔則在柬埔寨監獄前險遭軍警逮捕，自曝手機內藏「驚人秘密」讓她冷汗直流。

旅韓遇房東擅闖房間 ，黃喬歆驚覺廁所抽風機有異狀。（中天電視提供）

黃喬歆回憶在南韓入住民宿時，房東竟兩度意圖擅闖。第一天有人敲門，她下意識說「誰啊」？外面就沒聲音了。第二天又有人敲門，她假裝不在，房東竟直接拿鑰匙開門闖入。黃喬歆質問對方為什麼沒事先通知，但對方態度更強硬：「他很兇的說『我沒錯』，我們僵持了10分鐘，我拿手機錄影，他摔門就走。」

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事後黃喬歆從警察言談間發現更可怕的事，她驚覺：「我聽到他們在講廁所時，忽然想到有天蹲廁所覺得上面亮亮的、抽風機很像假的，往上看還可以看到上面的房間。」且事後發現該民宿換了2次名字，更有其他房客反映過相同遭遇，房東疑似是開門慣犯。

薔薔赴柬埔寨探視網紅，同行助理一舉止遭盤查還差點被關。（中天電視提供）

向來敢說敢言的薔薔，在加拿大的遭遇也相當火爆。當時房東太太擅闖房間翻動私物並要求退房，甚至不打算退款。薔薔靈機一動反制對方：「我就說我20萬的鑽戒不見了，妳站在我房間裡，我懷疑被妳偷了，她馬上退錢給我。」

然而真正命懸一線的時刻是在柬埔寨。薔薔前往監獄探視網紅「晚安小雞」時，隨行助理因在監獄對面拿相機休息，遭當地軍警誤認偷拍當場抓捕。薔薔急忙上前交涉，卻被對方語帶威脅地恐嚇：「妳不用解釋這麼多，晚安小雞就是這樣進來的，妳也想要這樣嗎？」

隨後軍警強制檢查其手機與相機。薔薔在節目中自爆，當時她心理壓力極大，並非因為害怕入獄，而是手機裡存有大量私密照片：「但裡面都是我的裸照，我也不能做反應。」深怕照片外流，讓她只能在驚險時刻強裝鎮定。

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