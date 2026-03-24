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蔡壁如想替李貞秀解套 486先生看穿背後伎倆

486先生（右）日前訪問蔡壁如。（翻攝自486先生臉書）486先生（右）日前訪問蔡壁如。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌去年在立委任內質詢法務部長鄭銘謙時，於立法院當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，事後改稱為「示範帶」惹議，被質疑為「腳尾飯」翻版，並遭告發涉偽造文書罪。

台北地檢署本月3日首次傳喚黃國昌到案說明，柯文哲受訪直指為政治手段：「證據就拿出來，不要每天在那邊搞黃國昌，我不會再讓你們有第2次，再有，我要焦土政策。」對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉表示，看到今天的台灣民眾黨不勝唏噓，只有被全黨邊緣化的蔡壁如 一樣沒有改變初衷，一直在為自己做正確的事。

今（24）日一早天還沒亮，團購電商名人「486先生」陳延昶發文表示上週訪問蔡壁如，透露依據蔡受訪說法，表面上對柯文哲表達忠心，「但若從政黨治理、法律邏輯跟選戰佈局來看，這背後其實充滿了矛盾跟大問題。」

蔡璧如受訪中呼籲柯文哲選主席，且她絕對支持，哪怕一審被判重刑，對此，486先生評論以蔡壁如身為民眾黨大老，說這種話等於是帶頭叫全黨無視法規，甚至是想為了個人量身修法，「這對一個整天喊制度、喊法治的政黨來說，真的是最大諷刺。」

486先生分析，蔡璧如的表態反映出民眾黨現在最嚴重的一人化焦慮，「蔡壁如寧可守著一個有罪的領袖，也不願意表態讓自己或其他中生代出來競爭，就是因為她看準了這個黨現在根本沒辦法脫離柯文哲這個招牌。」

民眾黨創黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）民眾黨創黨主席柯文哲（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

而蔡壁如面對中配李貞秀爭議，486先生點破蔡的策略就是「轉移焦點戰術」，訪問中，他問蔡壁如「雙重國籍」問題，「結果她一直扯李貞秀有繳稅、生了5個小孩，這在政治溝通上根本就是邏輯大漏洞，明顯就是偷換概念。」

486先生認為，繳稅跟生小孩是國民的義務跟權利，大家都很尊重，但「立法委員」是行使國家公權力公職，「蔡壁如現在想用『母職』搞感情勒索，說穿了就是想掩蓋她們拿不出退籍證明的尷尬。」更表示蔡壁如就是在打泥巴仗，「她心裡一定知道法律上對李貞秀極度不利，所以才試著用情感硬槓法條。」

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