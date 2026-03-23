女團成員消失3年！罹患「多囊性卵巢症候群」發胖10公斤 驚人近況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕在女團選秀《菱格世代DD52》拿下第一名、以「G.O.F」成團出道的曾薀帆迎來新氣象，蟄伏三年的她「雙喜臨門」，加盟新東家推出新單曲《愛到你了嗎》，嗆辣飆唱「don’t give a fxxk」，霸氣宣告「我回來了！」

曾薀帆搏命拍攝MV。（品緁娛樂提供）

她從唱功、舞蹈、身形、造型全面進化，新歌從歌名一語雙關「愛（礙）到你了嗎」到歌詞都唱出勇敢向前、不被束縛的人生態度，堪稱是蛻變後最無畏的態度宣言。

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曾薀帆鏟肉重新出發。（品緁娛樂提供）

她坦言過去三年數度陷入低潮瓶頸，因罹患「多囊性卵巢症候群」發胖10公斤常被網友評論，讓自己陷入自我懷疑的情緒，「當時太在意別人想法，常覺得自己不夠好、不適合演藝之路。」除了透過沉澱慢慢調整心態，曾薀帆也花很多時間在「過生活」、「跟自己相處」，從中了解到並學會「就算不被理解，也要站在自己這邊」的處事哲學。

曾薀帆鏟肉重新出發。（品緁娛樂提供）

藉由籌備新歌成功甩開心魔的她表示：「這件事比任何舞台表演都難，但只要能誠實地面對自己，努力做好自己想做的事，就能活出最無所畏懼的模樣！」

為了這次回歸，她靠著運動健身及飲控鏟肉10公斤，形象照一曝光，不僅嬰兒肥消失無蹤，整個人更顯精實與自信，她坦言減重不是為了取悅別人，而是希望能成為「自己喜歡的狀態」。

曾薀帆搏命拍攝ＭＶ。（品緁娛樂提供）

她也靠著健美體態克服拍 MV時各種的「死亡角度」，笑說：「導演為了捕捉不同視角，有很多角度都是由下往上拍，一不小心就是雙下巴出現！因此開拍前幾天我有加強訓練，盡量維持尖下巴！」狀態超好的她更在 MV 中站上七層樓高高台對嘴搏命演出，在天橋鋼架上邊唱邊舞動，「只要一步沒踩好，真的會直接掉下去！」

曾薀帆搏命拍攝MV。（品緁娛樂提供）

自認極度懼高的她，這次竟有兩個場景都要站在高樓邊緣拍攝，讓她直呼「嚇到腿軟」，不僅如此，開拍第一天凌晨四點，她就得挑戰「車拍」特技，坐在行進中的車門邊緣拍攝。身為「膽小鬼」的她坦言：「一到現場我就趕快套上保護措施，這真的是我看過最恐怖的 MV 拍攝現場！還好團隊把我照顧得很好，才讓我能安心耍帥。」

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