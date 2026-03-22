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湯唯被爆疑懷第二胎！與好友竊竊私語「孕味」細節掀熱議

湯唯（左）與老公金泰勇。（翻攝自微博）湯唯（左）與老公金泰勇。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國影后湯唯2014年與南韓導演金泰勇結婚，婚後育有一名女兒，一家三口生活低調幸福。近日她現身北京活動時，卻被外界捕捉疑似懷孕跡象，再度掀起討論。

當天活動現場，湯唯與好友倪妮驚喜相遇，兩人隔著人群親密交談。倪妮貼近湯唯耳邊低聲詢問，並刻意遮住嘴型，而湯唯則用手輕掩嘴巴回應。雖未有明確聲音流出，但不少網友根據兩人神情與互動推測，對話內容疑似與「是否懷孕」有關。

更引發關注的是，倪妮在結束對話後露出驚訝神情，隨即還對周圍人群喊話要求不要推擠，整段互動被認為「耐人尋味」，也讓懷孕傳聞進一步升溫。

事實上，近期已有多名網友拍到湯唯在北京三里屯與丈夫一同逛街的畫面。她當天穿著寬鬆外套，身形較過往略顯圓潤，過程中也多次以包包遮擋腹部，被指「刻意保護肚子」，相關細節都被放大檢視。

此外，外界也注意到她近期穿搭風格轉為寬鬆舒適，加上步伐略顯小心，被部分網友形容「孕味十足」。對於種種揣測，湯唯團隊至今尚未正面回應，僅以微笑帶過相關提問。

由於湯唯目前已46歲，若傳聞屬實，將屬於高齡懷孕，也讓部分粉絲表達關心；不過也有不少人送上祝福，認為若再度迎來新生命，無疑是值得開心的好消息。

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