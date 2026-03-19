前主播吳中純告別式將至...女兒憂揭「外婆身體很不舒服」

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播吳中純上月25日辭世震驚電視新聞界，告別式將於本月21日舉行，女兒梅嬿翎近日在社群吐露籌備後事的心情，除了忙著替母親挑選衣服與確認告別式流程，也透露外婆突然身體不適，清明掃墓人數從原本4人變成2人，讓仍處在喪母之痛情緒中的她感慨不已。

吳中純（右起）上月辭世，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝自臉書）

梅嬿翎近日坦言因太思念母親吳中純，幾乎每晚皆難過到睡不著，時常熬到清晨才累倒入睡，白天因此錯過家人打來的電話；只不過待梅嬿翎回撥時，阿姨在電話那頭忍不住哭著說，很難過她沒有接到電話，再加上很想念她的媽媽吳中純，更憶起往年4月都會一同掃墓看外公，「因為媽媽離開了，外婆也突然身體很不舒服」，全家人也因此更加憂心，這讓她難掩哀傷表示：「原本4個人一起去掃墓，現在只剩2個人....」

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轉念之間，梅嬿翎內心雖然十分難過，但仍希望像媽媽一樣堅強，因為阿姨、外婆與爸爸梅聖旻都同樣承受失去吳中純的悲痛，她誓言自己要成為能安慰家人的人，努力讓自己撐住情緒。隨著吳中純告別式即將在21日舉行，梅嬿翎也透露目前紀念影片與紀念冊製作已接近完成，也意味著母親火化的日子即將到來。

不過，梅嬿翎也對自己喊話，坦言一想到：「媽媽即將徹底消失在世界上的感覺，真不知道這週怎麼面對，這幾天每一天其實都比前一天更精神崩潰，但儘管多崩潰都要好好活著！」即使心裡還有很多關於媽媽的問題已無法獲得解答，都祈禱媽媽往後能無苦無痛，「一定比這個生病的人世間好很多吧！」

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